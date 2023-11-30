Tử vi từ ngày 1/12 đến ngày 8/12: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, cầu tài như ý, công danh sáng rực, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm chơi ăn thật, phát tài tiến tới giàu sang từ ngày 1/12 đến ngày 8/12.

Tuổi Tý

Tam Hội xuất hiện báo hiệu Tý từ ngày 1/12 đến ngày 8/12 làm gì cũng hanh thông suôn sẻ nhờ cát khí vượng. Đường công danh sự nghiệp dễ gặt hái thành tích đáng nể, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi.

Từ ngày 1/12 đến ngày 8/12 cũng là ngày vận tài lộc khởi sắc. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì cũng là lúc bạn không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Dù Thủy khí vượng nhưng sức khỏe của bạn không có gì đáng ngại, cũng một phần nhờ tuổi Tý luôn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thể thao đều đặn. Đây là thói quen tốt mà bạn nên duy trì lâu dài.

Tử vi từ ngày 1/12 đến ngày 8/12: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, cầu tài như ý, công danh sáng rực, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Từ ngày 1/12 đến ngày 8/12, người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, dù làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Không những suy nghĩ chín chắn hơn mà con giáp này còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ.

Nhìn chung, đây sẽ là lúc những chú Rắn đánh dấu sự chuyển mình lớn, người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý.

Tử vi từ ngày 1/12 đến ngày 8/12: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, cầu tài như ý, công danh sáng rực, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đặc điểm dễ thấy ở người người tuổi Hổ là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hầu hết những người tuổi Dần đều sở hữu tài năng vượt trội và nhiều tài lẻ.

Từ ngày 1/12 đến ngày 8/12, công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, mọi khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn, trục trặc, họ cũng may mắn được quý nhân giúp đỡ, giúp chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, công việc của người tuổi Dần tương đối suôn sẻ, có nhiều khởi sắc từ ngày 1/12 đến ngày 8/12. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

Tử vi từ ngày 1/12 đến ngày 8/12: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, cầu tài như ý, công danh sáng rực, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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