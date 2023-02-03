Tử vi từ 3/2 đến 6/2: THẦN TÀI cho quẻ làm ăn, 3 con giáp vận sang quý, sự nghiệp thăng quán tiến chức, lộc kinh doanh lời lãi vô cùng

Những người thuộc con giáp Thân từ 3/2 đến 6/2 vận thế tăng cao, phát triển rầm rộ. Có thể nói may mắn quấn thân, gặp chuyện dữ cũng hóa lành, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ, nhân duyên rất tốt.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này sự nghiệp đang hưng thịnh, tiền tài không ngừng đổ về, có vượng phát lập tức, gặp chuyện vui trong đời, nếu quý nhân trợ lực thì phú quý nằm trong tầm tay. Chỉ cần không quên mục tiêu ban đầu, nỗ lực thực sự thì thu nhập của bạn sẽ tiếp tục tăng, có thể nhận được những lợi ích to lớn trong việc đầu tư và quản lý tài chính.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên từ 3/2 đến 6/2 kết giao được mối quan hệ thân tình. Nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn.

Chú ý từ 3/2 đến 6/2 nếu có hẹn thì phải ăn mặc thật đẹp, chỉn chu, ngoại hình chính là việc giúp cho bạn có được sự tín nhiệm từ người khác đó. Cố gắng thay đổi bản thân một chút nhé.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp từ 3/2 đến 6/2. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

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