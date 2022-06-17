Tử vi từ 20-26/6: 'Thần Tài chỉ đích danh' 3 con giáp được Ngọc Hoàng “chấm tên trong sổ vàng” hút tiền vàng vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Ngọ chính là con giáp trời sinh “số sướng” khi phúc lớn mệnh lớn. Trong thời giann sắp tới những người tuổi Ngọ còn “sướng” hơn bội phần cuộc sống cực kỳ dư dả. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Ngọ.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ là nếu như tập trung phát triển bản thân từ 20-26/6, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng con cái sum vầy hạnh phúc ai cũng phải ghen tỵ.

Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Ngọ cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Từ 20-26/6 những người tuổi Ngọ còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi nằm trong tầm tay của mình.

Từ 20-26/6 những người tuổi Ngọ còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi nằm trong tầm tay của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn được đánh giá uyên bác, trí tuệ, tuy nhiên lại chưa gặp đúng thời thế. Đặc biệt từ 20-26/6 trở đi những người tuổi Tuất có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc.

Đồng thời, trong tính cách người tuổi Tuất thường vô cùng ôn hoà của mình thì tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng. Lời khuyên cho tuổi Tuất cần tập trung cho công việc sẽ dễ dàng thăng quan phát tài cuộc sống dư dả hơn người.

Tử vi từ 20-26/6 có lẽ sẽ là bước chuyển mình rõ nét của những người tuổi này khi may mắn bắt đầu gõ cửa. Và thời kỳ vận may này còn kéo dài tới 5 năm, giúp tuổi Tuất phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế của mình hơn người.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Từ 20-26/6 tuổi Thân Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Trong cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi trong thời gian tới nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Thân hãy bắt đầu ngay và luôn. Đây chính là cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng về mình. Trong thời gian này cũng nên tham khảo ý kiến sẽ giúp bạn thành công hơn người.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.