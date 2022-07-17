Tử vi từ 17-20/7/2022, những con giáp này VƯỢNG TÀI VƯỢNG PHÚC, tiền bạc rơi trúng đầu, nhận lộc hậu hĩnh trời ban, tiền cứ hết lại có

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 06:01

Những con giáp dưới đây có thể gặp ý trung nhân hoặc rơi vào biển tình với ai đó, con đường tài lộc cũng vô cùng rộng mở.

Tuổi Mùi

Khoản nợ lớn bạn vay mượn trước đó sẽ được trả hết, không còn buồn phiền hay lo lắng như trước. Từ 17-20/7/2022, cuộc sống của bạn sẽ khởi sắc thuận lợi, tiền đổ về đầy túi.

Những người kinh doanh sẽ tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn thu được nhiều hợp đồng khủng lồ khiến ai cũng nể phục. Người làm công ăn lương sẽ nhanh chóng có được địa vị vững chắc, tăng lương thưởng là điều hết sức bình thường.

Vận mệnh của bạn trong thời điểm này vô cùng xuất chúng, làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Chỉ cần dựa vào sự cố gắng của bản thân, ông trời sẽ ban cho bạn nhiều lộc, tiêu cả đời không hết.

Tử vi từ 17-20/7/2022, những con giáp này VƯỢNG TÀI VƯỢNG PHÚC, tiền bạc rơi trúng đầu, nhận lộc hậu hĩnh trời ban, tiền cứ hết lại có - Ảnh 1
 Từ 17-20/7/2022, cuộc sống của bạn sẽ khởi sắc thuận lợi, tiền đổ về đầy túi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Từ 17-20/7/2022 là thời điểm thuận lợi cho bạn mở rộng mối quan hệ làm ăn của mình. Khi gặp được nhiều người, bạn sẽ vô tình tìm thấy ý trung nhân của mình trong số đó. Người ấy sẽ yêu thương, đối xử với bạn vô cùng tốt. Cả hai có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài, cuộc sống hôn nhân sau này sẽ vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Tý còn nhận được nhiều nguồn tài lộc của ơn trên ban cho. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đổ về không ngừng nghỉ. Có thể nói thời điểm này, bạn có dư dả tiền để đi du lịch, mua sắm những món đồ mình thích.

Tuổi Tỵ

Tỵ khi gặp khó khăn đều có người ra tay giúp đỡ, bạn không cần phải lao đao tìm cách giải quyết. Từ 17-20/7/2022, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người. Nhờ vậy, Tỵ có thể tìm được người chồng lý tưởng của mình.

Có rất nhiều người muốn theo đuổi, muốn tán tỉnh bạn, tuy nhiên phải sáng suốt để lựa chọn. Đặc biệt trong công việc, bạn có nhiều cơ hội tăng lương. Cấp trên tin tưởng, cất nhắc cho bạn lên chức hoặc chuyển công tác sang nơi khác. Tỵ nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đang đến với bạn.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đồng hồ báo hiệu hết ngày hôm nay (14/7), 3 con giáp được 'Thần Tài gõ cửa nhà, Nam Tào chỉ điểm' giàu có bất ngờ, trúng quả tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi vận giàu

Đồng hồ báo hiệu hết ngày hôm nay (14/7), 3 con giáp được 'Thần Tài gõ cửa nhà, Nam Tào chỉ điểm' giàu có bất ngờ, trúng quả tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi vận giàu

3 con giáp may mắn giàu có hơn người, được Thần Tài nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp còn phong phú.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi tỵ

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến