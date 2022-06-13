Tử vi từ (14 – 21/6), 3 con giáp đào trúng hủ vàng, thần may mắn cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, công danh sự nghiệp thành công rực rỡ

Người tuổi Tý là con giáp may mắn trong tuần mới bởi bạn sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Vận trình tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt, vì thế, bạn nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn đang ấp ủ.

Bạn có thể dần đặt công việc sang một bên và dành nhiều thời gian hơn với gia đình và những người yêu thương. Thậm chí, bản mệnh còn có thể dành chút thời gian để tổ chức một chuyến dã ngoại gần nhà vào cuối tuần để gắn kết thêm tình cảm giữa các thành viên.

Nếu còn độc thân, đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ; nếu đã có đôi có cặp, hãy tự tin thể hiện cảm xúc của mình với nửa kia. Trong sự nghiệp, con giáp này cũng nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc bạn cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn.

Tử vi từ (14 – 21/6), phương diện tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn có được nguồn thu kha khá ngay từ đầu tuần. Bạn có thể chi tiêu khá thoải mái trong tuần này, thế nhưng cũng đừng nên chủ quan, phung phí cho những việc không cần thiết nhé.

Tuổi Tý sắp đón vận may khủng trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi từ (14 – 21/6) cho thấy con giáp tuổi Hợi rất khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề. Cát tinh tương trợ giúp cho mối quan hệ trong công việc của bản mệnh tiến triển tốt đẹp hơn. Thậm chí, người có tình cảm với bạn trong quá trình làm việc cùng nhau. Ngoài ra, nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, bạn có được thêm nhiều lợi thế trên con đường thành công của mình.

Nhiều cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới. Trong công việc, bạn có thể đưa ra được nhiều suy nghĩ mới lạ, độc đáo, mở ra những hướng đi mà người khác không nghĩ đến.

Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, phải thật bình tĩnh và cởi mở trước mọi tình huống. Đồng thời, nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để tìm thấy phương pháp tốt nhất, bạn sẽ nhanh chóng thăng tiến thôi.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng cực kỳ hứa hẹn, khi cả thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng ngay từ đầu tuần. Những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dậu

Tử vi từ (14 – 21/6) dự báo có những niềm vui nối tiếp niềm vui, người tuổi Dậu có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Trên phương diện kinh tế, mọi điều bạn chạm tay vào dường như đều hóa thành vàng khi bạn có những đánh giá rất chuẩn xác trong các cơ hội đầu tư. Bạn có thể kiếm được một khoản đáng ngưỡng mộ trong suốt tuần này đấy.

Tuy nhiên, trong tuần mới này, bạn có thể sẽ phải di chuyển khá nhiều. Song đi đây đi đó sẽ mang tới cho bạn cơ hội được mở mang kiến thức, đem lại nguồn năng lượng tích cực và những niềm vui mới. Bạn là con giáp gặp quý nhân cuối tuần đấy nhưng phải nhớ bảo vệ sức khoẻ hết mức trong mùa dịch nhé!

Đối với những người còn độc thân, biết đâu bạn sẽ gặp được một người phù hợp với hình mẫu của mình trong những chuyến đi thì sao? Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy sẽ giận dỗi nhau vì những chuyện khá vu vơ. Hãy khống chế số lần giận dỗi ở mức độ phù hợp, để đó trở thành gia vị của tình yêu nhé.

Trên phương diện sự nghiệp, có thể bạn sẽ gặp phải chút ít rắc rối vào đầu tuần, song mọi thứ sẽ trở nên êm đềm và tốt đẹp từ giữa cho tới cuối tuần nhờ thái độ chủ động và lạc quan của bạn. Thậm chí, bạn còn đủ xuất sắc đủ biến nguy thành cơ trong tích tắc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.