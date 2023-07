Tử vi từ 08-18/8/2022: Thần Tài phù hộ vận may thu về bạc triệu, 3 con giáp 'làm mưa làm gió bất ngờ chuyển vận, may mắn tiền nhiều không đếm hết, cầu gì được nấy, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài

Vận may bắt đầu từ ngày 08-18/8/2022, ba con giáp tài vận hanh thông, tài lộc ngày càng vượng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý từ ngày 08-18/8/2022, sẽ lật ngược tình thế và thu về vận may mạnh nhất chỉ trong một lần, được Quán Thế Âm phù hộ nên đường tài lộc siêu suôn sẻ, tài lộc đến như nước chảy, và số tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên nhiều lần trong vòng 10 ngày tới, tạo thêm sức nặng cho cuộc sống tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ ngày 08-18/8/2022, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp rất may mắn, nhìn chung họ thích hưởng thụ và tiêu tiền, điều này cũng khiến con giáp lợn luôn gặp phải tình trạng không đủ tiền tiêu. Từ ngày 08-18/8/2022, vận may tụ lại thu nhập bác triệu, quý nhân, Thần Tài phù hộ, tai qua nạn khỏi, của cải cứ thế ập đến.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

