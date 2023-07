Tử vi từ 01-10/8/2022: 3 con giáp này hãy dậy thật sớm để đón BÃO BẠC TIỀN, tiền trong túi như nồi Thạch Sạch tiêu hoài không vơi

10 ngày tới là thời kì hoàng kim của 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Tử vi từ 01-10/8/2022, người tuổi Ngọ được quý nhân phú trợ, dù là trong công việc hay cuộc sống đều có thành công mỹ mãn. Dù vẫn có lúc khó khăn vất vả nhưng sẽ được quý nhân giúp sức, may mắn kịp lúc. Người tuổi Ngọ có một tháng khá hanh thông hơn những con giáp khác, gặp dữ hóa lành, tài lộc dồi dào. Họ có nhiều cơ hội tốt đẹp, cần phải biết nắm bắt thời cơ để càng làm giàu bất ngờ.

Dù vậy, người tuổi Ngọ nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá nóng giận. Họ cần kiểm soát cảm xúc của mình, tránh vướng họa thị phi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần với kiên định, bản lĩnh và luôn nỗ lực trong bất kì hoàn cảnh nào. Họ lại có tinh thần cầu tiến, không cúi đầu trước khó khăn. Người tuổi Dần không đợi vận may đến tìm mình, họ tin điều tốt đẹp gì đều phải do họ tự tạo. Do đó, họ luôn cố gắng nắm mọi cơ hội để thành công.

Tử vi từ 01-10/8/2022, người tuổi Dần gặp nhiều vận may, nhưng vẫn chưa có cơ hội thành công nhất. Trong 10 ngày tới, vận thế của người tuổi Dần chuyển biến đầy bất ngờ. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn sẵn có, thêm vận may đang đến, người tuổi Dần chắc chắn làm nên đại sự.

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan. Dù bị mất duyên trong chuyện tình cảm nhưng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Tử vi từ 01-10/8/2022, người tuổi Dậu không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

