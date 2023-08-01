Tử vi thứ Tư và thứ Năm (2/8 - 3/8): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 10:34

Tử vi dự đoán, bước sang thứ Tư và thứ Năm, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

Tuổi Tý

Sang thứ Tư và thứ Năm, người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc. Bên cạnh đó người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Thời gian này, bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé. 

Trong việc kinh doanh buôn bán thì người tuổi Tý đừng vội nản lòng khi thấy chuyện làm ăn có vẻ không được nhộn nhịp vào đầu tháng. Đó chỉ là khoảng lặng rất ngắn để rồi tài lộc bùng nổ rực rỡ ngay sau đó. Hàng hóa chạy tấp nập, khách hàng nô nức vào ra, thu nhập tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, nếu tiền bạc dư dôi, bản mệnh nên cân nhắc đến việc đầu tư sinh lời. Cơ hội không có nhiều, nếu bạn mạnh dạn đầu tư và thể hiện sự quyết đoán của mình.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm (2/8 - 3/8): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu vì tử vi cho thấy, sang thứ Tư và thứ Năm, con giáp này có đường tài lộc sáng rõ nhất. Thêm vào đó công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Đặc biệt là các nguồn thu phụ cũng tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực.

Thời gian này những ai tuổi Sửu mà theo sự nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhất là khi hợp tác làm ăn, con giáp này được quý nhân giúp sức nên có được những người bạn cùng hợp tác vô cùng đáng tin cậy. Nhưng mà này, khi hợp tác với người tuổi Mùi, bản mệnh chớ nên lơ là cảnh giác kẻo mâu thuẫn và tranh chấp có thể nảy sinh bất cứ lúc nào đó.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm (2/8 - 3/8): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà bản tính rất lương thiện, không bao giờ làm điều ác hay nghĩ xấu cho ai. Phước phần của họ rất tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Sang thứ Tư và thứ Năm, tuổi Dậu sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tưởng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn.

Tài lộc chỉ tăng không giảm, người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá trong thời gian này. Công danh sự nghiệp của bạn từ đó cũng thăng hoa, không thăng chức thì cũng tăng lương ầm ầm, mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy. Đây là một trong 3 con giáp giàu sụ từ thời điểm này.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm (2/8 - 3/8): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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