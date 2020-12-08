Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý thăng tiến nhanh như chớp, tuổi Mùi tài khí đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của 12 con giáp tuổi Tý thăng tiến nhanh như chớp, nhận chức vụ lớn. Tuổi Mùi tài khí đỏ rực, tiền tiêu không hết.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết, đề phòng.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Tý

tu vi thu tu ngay 9/12/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Tý có vận trình khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có tài năng lãnh đạo khá tốt nên được nhiều người nể phục sát đất. Bạn là người tài giỏi, giải quyết công việc vô cùng tài tình. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được duyên lành như ý, mối quan hệ vô cùng khởi sắc.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Sửu

Sửu có vận trình vô cùng khởi sắc, không cần lo lắng chuyện tiền bạc thiếu trước hụt sau. Đường tiền tài của bạn có nhiều bước phát triển vượt bậc, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui lớn này. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, nằm không cũng có tiền tiêu không hết.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Dần

tu vi thu tu ngay 9/12/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Dần hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dần hung cát đan xen khiến bản mệnh mệt mỏi, gặp nhiều áp lực trong công việc. Bạn nên học cách về quản lý tài chính, đừng tiêu xài quá mức mà ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Vì thời điểm này bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Mão

Mão vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong công việc nên tha hồ tận hưởng lộc trời ban. Thậm chí còn được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao. Tuy nhiên bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến vận trình đang tốt của mình. Vì có rất nhiều người xấu đang rình rập tìm cách hãm hại bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn được quý nhân nâng đỡ nên tinh thần vô cùng phấn chấn, làm bao nhiêu hưởng lộc lớn bấy nhiêu. Phương diện tài lộc của bạn vô cùng vượng sắc, làm một hưởng mười. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp này.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 9/12/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Tỵ vận trình vô cùng lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con giáp xui xẻo, bị đồng nghiệp hãm hại nên vận trình lao đao. Thời gian này, bạn vô cùng mệt mỏi, tiền bạc không cánh mà bay. Tinh thần của bạn vô cùng giảm sút, vận xấu đổ về khiến tiền bạc của bạn thiếu trước hụt sau, mất tiền mất của trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Ngọ

Tình trạng sức khỏe của bạn giảm sút, tiền bạc thất thoát rất nhiều. Vì tin tưởng người khác đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn tiền mất tật mang. Công việc không có nhiều bước phát triển khiến tinh thần của bạn tuột dốc không phanh, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Mùi

Vận tài chính của Mùi đỏ rực, làm một hưởng mười. Những kế hoạch của bạn được thực hiện suôn sẻ, được cấp trên khen ngợi hết lời. Những xích mích với đồng nghiệp trong thời gian trước đây được hóa giải giúp tinh thần của bạn ngày càng phấn chấn, vui vẻ hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Thân

Chuyện tình duyên của bạn vô cùng tốt, gặp được nhân duyên như ý. Người độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai tâm đầu ý hợp có thể giúp đỡ trong công việc. Điều này giúp tinh thần của bạn lạc quan, có thể vượt qua nhiều thử thách lớn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Dậu

tu vi thu tu ngay 9/12/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Dậu gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên của bạn gặp chuyện buồn. Công việc của bạn không được đánh giá cao. Nói chung vận trình của bạn khá tệ, ảm đạm vì không có nhiều tin vui. Những khoản thu nhập của bạn gặp nhiều trục trặc, làm nhiều nhưng không được công nhận.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Những việc bạn làm điều được cấp trên ưu ái, đánh giá khá cao khả năng giải quyết công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng để có duyên lành như ý, tìm được một nửa tốt nhất cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 9/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi lo lắng về chuyện tiền bạc, làm một tiêu mười nên phải vay mượn khắp nơi. Những việc bạn phụ trách đều không như ý muốn, thậm chí còn xảy ra nhiều sai sót khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm cũng không có tin vui, mối quan hệ khá ảm đạm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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