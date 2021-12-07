Tử vi thứ Tư ngày 8/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Hợi TIỀN TÀI rợp bóng, công danh sáng rực, Ngọ - Mùi để tình cảm ngáng đường công việc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Mùi Tý Tương Hại gây nên những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn trong công việc với người tuổi Tý. Rất nhiều vấn đề bạn đưa ra nhưng không nhận được sự đồng thuận của tập thể khiến những chú Chuột hoài nghi liệu có phải mọi người đang cố tình gây bất lợi cho bạn hay không.

Bù lại, Thiên Tài báo hiệu tài lộc của người tuổi này có điểm sáng trong ngày hôm nay. Bên ngoài công việc chính, nếu bản mệnh có nhận thêm các nghề tay trái, thu hoạch xứng đáng với công sức bỏ ra càng khiến bạn thêm quyết tâm đi theo con đường đã chọn.

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Sửu dễ nổi nóng và gây hiềm khích với những người xung quanh, tạo ra những cuộc tranh luận không đáng có, làm mất hòa khí. Điều này không chỉ làm xấu đi ấn tượng của mọi người về bạn và còn khiến bản thân tự thấy khó chịu và bức bối.

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khuyên người tuổi này nên tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Hãy đủ minh mẫn để bản thân không vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.

Tuổi Dần

Chính Quan mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi Dần. Vốn là người thông minh, chăm chỉ nên những gì bạn đạt được có thể nói là hoàn toàn xứng đáng.

Công việc diễn ra suôn sẻ sẽ là bước đầu giúp bạn có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Mọi chuyện sẽ đi đúng trình tự và quỹ đạo riêng của chúng nên bạn chỉ cần bình tĩnh giải quyết từng việc một.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày có Tam Hợp quý nhân che chở nên vận trình của người tuổi Mão vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý. Bạn được mọi người quý mến vì tính cách hòa đồng, lại càng khâm phục vì tài trí của mình. Những gì bạn giành được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể đe dọa được vị trí bạn đang nắm giữ.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên tiết chế cảm xúc của mình, nhất là khi ở bênh cạnh nửa kia. Trong lúc bốc đồng, bạn có thể sẽ làm hay nói những điều không hay, khiến cho cả hai bên cùng bị tổn thương, không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài là hung thần đe dọa vận trình tài lộc của người tuổi Thìn. Nguy cơ mất tiền, bị lừa lọc của bạn đang rất cao. Vì thế, tại thời điểm này không nên xuất tiền mua bán, sắm sửa hay đầu tư dự án hoặc làm việc quan trọng vì có thể tiền mất tật mang, mà còn phải mang ấm ức vào mình. Đặc biệt là không nên tham gia những trò may rủi như cá độ, lô đề, chứng khoán…

Ngày này bản mệnh trở nên ngang bướng, cứng đầu hơn bình thường do quá tự tin vào khả năng của bản thân mà không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Vì thế, nhiều người tỏ rõ thái độ không vừa lòng và thậm chí to tiếng với bạn.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, Chính Ấn soi đường chỉ lối cho người tuổi Tỵ có được những thành công trong công việc, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên ưu ái và cất nhắc trong thời gian tới. Đó là thành quả mà bạn tự mình giành được, hãy cứ thoải mái đón nhận nhé.

Bản mệnh vốn là một người rất tài năng và bản lĩnh, nếu chịu đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ được Lục Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên như được trải thảm đỏ. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc nhỏ nên không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ.

Ở phương diện công việc, Thiên Ấn ở bên trợ mệnh, dù có những khó khăn ngáng trở trên con đường đi đến mục tiêu nhưng bản mệnh không vì thế mà thoái chí nản lòng. Thậm chí khó khăn càng khiến cho con giáp này thêm vững vàng, phát huy hết năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Năng lực cá nhân xuất sắc tạo cho bản mệnh cơ hội thăng tiến rộng mở trước mắt.

Tuổi Mùi

Dưới tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Mùi cần phải kiên nhẫn hơn nữa nếu muốn xoay chuyển những khó khăn hiện tại. Ngoài ra đừng hứa những điều bạn không thể thực hiện được. Hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm và công việc của bạn, đừng để người khác có cơ hội phàn nàn.

Ngày này, những chú Dê đang để quá nhiều cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Dường như tâm trạng không ổn định nên thái độ làm việc của bản mệnh cũng rất thất thường, lúc thì rất tập trung, lúc lại bỏ dở vì cảm thấy chán chường. Bạn nên có trách nhiệm với công việc hơn kẻo sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Thân

Trong hôm nay bạn chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo sự chỉ dẫn của người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao, cũng không nên cho vay mượn tiền.

Bù lại trong chuyện tình cảm, những chú Khỉ đang đắm chìm trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên tình yêu của cuộc đời mình. Bạn cảm thấy mình thật may mắn khi giữa biết bao người trên dòng đời tấp nập này có thể tìm thấy một người thấu hiểu mình đến vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần tụ khí mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp tuổi Dậu phát tài phát lộc. Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chi tiêu phóng tay hơn chứ không cần phải căn ke từng đồng như trước nữa.

Tuy nhiên, Thực Thần chỉ trợ giúp cho người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn hợp tác có lợi với nền tảng là uy tín và chất lượng đảm bảo. Còn riêng những người làm công ăn lương thì hôm nay tài chính của bạn cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu chứ không dư dả quá nhiều.

Tuổi Tuất

Ngày Mùi Tuất Tương Phá có thể khiến người tuổi Tuất chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được là bao, cứ ngỡ chân thành sẽ đổi lấy yêu thương nhưng sau cùng chỉ là sự lạnh nhạt và thời ơ của đối phương. Điều này khiến bản mệnh thất vọng rất nhiều và có suy nghĩ buông bỏ.

Lại thêm Kiếp Tài nhập cục, họa phá tài càng ngày càng đến gần hơn. Con giáp này nên chú ý cẩn trọng hơn trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đầu tư tài chính cần xem xét, cân nhắc kĩ càng hơn thiệt thì mới giảm thiểu tỷ lệ rủi ro xuống mức thấp nhất.

Tuổi Hợi

Mùi Hợi lâm Bán Hợp, người tuổi Hợi nhờ thế mà có đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ. Bản mệnh tìm được niềm hạnh phúc từ trong những điều giản đơn, người ấy dành cho bạn tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần bỏng cháy. Mọi sự diễn tiến quá nhanh khiến bạn đôi khi không thể tin nổi rằng hạnh phúc đã thực sự đến với mình.

Chẳng những tình cảm suôn sẻ, Chính Quan xuất hiện trong tử vi thứ tư này của bản mệnh là điềm báo cát lành cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bạn có trách nhiệm với công việc mình đang làm, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra.

Đây là bước đà không hề nhỏ để bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao hơn trong tương lai và được cấp trên cất nhắc lên vị trí xứng đáng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, thời điểm cuối năm sẽ là cơ hội lớn để bản mệnh có thể đề xuất ý kiến tăng lương thăng chức cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.