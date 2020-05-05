Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi gặp điềm lành, tuổi Dậu tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 05/05/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi gặp điềm lành, được quý nhân nâng đỡ. Tuổi Dậu tiền tiêu không hết nên tinh thần khá thoải mái.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của 12 con giáp có lúc xuống lúc lên giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều khó khăn mà tìm cách giải quyết.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Tý

Con đường tài lộc của Tý vô cùng thăng hoa, rực rỡ. Tuy nhiên Tý nên chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến công việc. Nói chung vận trình của bạn trong ngày khá yên ổn, chỉ cần chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền như mong muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu tu ngay 6/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Sửu nên biết buông bỏ chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu nên biết buông bỏ những chuyện không hay trong quá khứ. Hãy cố gắng sống tốt ở hiện tại và tương lai để được nhiều người yêu mến hơn. Khi bạn mang nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác, tự động bạn cũng sẽ nhận được nhiều điều tốt lành.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Dần

Dần nên né tránh những hành động, lời nói làm ảnh hưởng đến người khác. Trong ngày, bạn hãy thận trọng lời ăn tiếng nói để không khiến người khác cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều chiều hướng khá hơn. Bạn nên dành thời gian để lắng nghe và tâm sự với đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Mão

tu vi thu tu ngay 6/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Mão chuyện tình không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ. Bạn và đối phương không tìm được tiếng nói chung nên dễ dẫn đến cãi vã, tranh luận vì những chuyện không đáng. Lời khuyên cho Mão trong ngày là nên tiết chế cảm xúc, đừng nóng giận mất khôn.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Thìn

Thìn được quý nhân se duyên nên người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu sớm nhận được tin vui về đường tiền bạc. Nói chung vận trình của bạn trong ngày khá khởi sắc, được nhiều người yêu mến nên tâm trạng khá vui vẻ.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 6/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Tỵ được tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có được sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp trên nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường của mình. Nói chung vận trình của bạn khá ổn định, tiền đủ tiêu, cơ hội tốt bủa vây khiến bạn khá chóng mặt.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ xảy ra bất đồng quan điểm với người ấy nên tâm trạng khá mệt mỏi. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc khiến bạn bị cấp trên khiển trách. Thậm chí còn bị đồng nghiệp đâm sau lưng khiến vận trình vô cùng mệt mỏi, lận đận suốt một ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi gặp được khá nhiều điều tốt đẹp trong ngày. Những chuyện bạn làm đều được công nhận, tiền đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên bạn nên thận trọng những mối quan hệ thân thiết. Có nhiều người không thật tâm, họ chỉ muốn lợi dụng bạn để đạt được lợi ích cá nhân.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Thân

Thân có vẻ ngoài tươi tắn, vô lo vô nghĩ nhưng thực tế bạn sống khá nội tâm, tình cảm. Những việc bạn làm đều suy nghĩ cho người khác. Vì vậy mà bạn được yêu mến, đi đến đâu cũng được nhiều người ngưỡng mộ, trọng dụng.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Dậu

tu vi thu tu ngay 6/5/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Dậu tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dậu trong ngày thứ Tư tiền tiêu không hết, tha hồ hốt lộc trời ban. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều trục trặc. Bạn khá ích kỷ nên người kia cảm thấy bản thân họ không được xem trọng. Họ cảm thấy bạn không thật sự quan tâm đến mối quan hệ của cả hai.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất vướng phải chuyện tình tay ba nên bản mệnh khá mệt mỏi, thường xuyên bị cấp trên khiển trách vì lơ là công việc. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn sẽ không giữ được vị trí của mình. Tệ nhất là mất chức, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, khó khăn không giải quyết được.

Tử vi thứ Tư ngày 6/5/2020 của tuổi Hợi

Hợi sớm gặp được một nửa của cuộc đời mình. Cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi tích cực, tươi sáng hơn. Điều này giúp tâm trạng của bản mệnh vô cùng vui vẻ, công việc thuận lợi như những gì bản thân mong muốn. Tuy nhiên nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong ngày để không làm buồn lòng ai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp có ‘giấc mộng vàng’ thành hiện thực, thu về số tiền khủng trong 5 tuần tới

Top con giáp có ‘giấc mộng vàng’ thành hiện thực, thu về số tiền khủng trong 5 tuần tới

Dưới đây là những con giáp may mắn, nằm chiêm bao thấy trúng số độc đắc, thức dậy giấc mơ thành hiện thực, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang trong 5 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 56 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két