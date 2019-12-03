Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão suy nghĩ tiêu cực, tuổi Ngọ mất tiền mất tình

Theo tử vi 12 con giáp, Tý đỏ cả tình lẫn tiền, bạn không chỉ nhận được lời khen mà tiền bạc cũng không thiếu. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Từ nhân viên có thể tiến lên vị trí cao hơn. Những công sức bao lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của 12 con giáp dự báo trước một ngày có những chuyện gì xảy ra để bản mệnh chuẩn bị tinh thần đối diện mà không phải lo lắng.

Những điểm mạnh của bạn sẽ được thể hiện đến mức tối đa. Nhờ vậy mà công việc, tình duyên của bạn đều hanh thông, suôn sẻ. Công việc của bạn đúng như tiến độ được giao. Còn về chuyện tình cảm thì nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Điều này giúp bản mệnh thoát kiếp FA trong nháy mắt.

Sửu cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói để không xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai. Làm việc gì cũng hãy suy tính kỹ càng, đừng quá nóng tính mà làm hỏng việc. Hoặc đừng quá tham lam ôm đồm nhiều việc mà khiến bản thân mệt mỏi, không yên.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Mão bất an, lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều chuyện lo lắng, bất an. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên ảnh hưởng lớn đến công việc. Không những vậy chuyện tình cảm cũng có nhiều điều khó nói. Người độc thân vẫn một mình, không có ai tán tỉnh. Người có gia đình, người yêu chuyện tiền bạc giảm sút khiến tinh thần vô cùng tệ hại.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Nhờ vậy mà bạn nắm bắt nhiều cơ hội thăng tiến. Công việc suôn sẻ giúp bạn được nhiều người yêu mến, nể phục. Những hiềm khích bao lâu nay với đồng nghiệp cũng có cách hóa giải.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Tỵ công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ thoải mái thể hiện sức sáng tạo, khả năng tiềm ẩn của mình. Bạn nhận được nhiều sự công nhận của mọi người. Những công sức của bạn cuối cùng cũng đã có quả ngọt. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý, Tỵ bị người khác lừa gạt. Những người tiếp xúc với bạn đều không thật lòng.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ mất tình mất tiền, sức khỏe sa sút trong ngày thứ Tư. Vì quá tin người, bạn nhận lại nhiều điều ê chề. Nếu cứ nhẹ dạ như vậy, bạn sẽ tán gia bại sản, tiền mất tật mang. Lời khuyên cho Ngọ là nên lựa bạn mà chơi, đừng vì lời ngon ngọt của người khác mà đánh đổi danh dự của bản thân.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Mùi vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi đứng trước khó khăn cũng có cách vượt qua dễ dàng. Bạn được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng thành công, hanh thông. Cuộc đời của bạn bắt đầu có những thay đổi vượt bậc cả về tình duyên lẫn công việc. Có thể nói Mùi là con giáp may mắn, gặp nạn lớn đến mấy cũng có thể vượt qua được.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Thân

Thân có chuyện tình yêu đẹp như trong mơ. Mối quan hệ của bạn ngày càng bền chắc, có thể sẽ tiến đến chuyện trăm năm. Người ấy luôn thấu hiểu và ở bên cạnh những lúc bạn gặp khó khăn nhất. Cả hai hợp tính, hợp mạng nên sẽ có tương lai tươi sáng.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Dậu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp hạnh phúc nhất trong ngày thứ Tư. Về chuyện tiền bạc, bạn không cần phải lo nghĩ. Về chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều lời tỏ tình. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn thêm hưng phấn, vui vẻ, những mệt mỏi thời gian qua cũng biến mất.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có nhiều thất vọng trong chuyện tình cảm. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý. Người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Nếu không giải quyết, mối quan hệ của bạn rất dễ đổ vỡ.

Tử vi thứ Tư ngày 4/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có cơ hội thể hiện tài lẻ của bản thân. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ người xấu nào hãm hại sau lưng. Bởi bạn có đủ bản lĩnh để trị những kẻ ác mồm ác miệng và trở thành con giáp mạnh mẽ nhất. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tốt lành.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm