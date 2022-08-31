Tử vi thứ tư ngày 31/8/2022 của 12 con giáp: Sửu – Mão tràn đầy năng lượng tiền bạc, Tý – Thân có vận đào hoa ghé thăm

Bên cạnh đó, con giáp này nên có những ý tưởng mới mẻ để khiến ngày này của mình trở nên thú vị hơn. Con giáp này sẽ thấy mình làm việc hiệu quả hơn và có nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn thông qua những tương tác với mọi người.

Hôm nay nhắc nhở tuổi Tý nên quan tâm hơn tới khía cạnh tài chính của mình, nếu không muốn có rắc rối xảy ra thì phải phân chia ra cụ thể từng khoản nào dùng để làm gì, tránh việc sử dụng vào tiền tiết kiệm.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa ghé thăm tuổi Tý, những còn độc thân nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu. Con giáp này có thể nhờ bạn bè giới thiệu và nếu gặp được đối tượng tiềm năng, đừng ngần ngại cho cả hai một cơ hội.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu chớ nên chủ quan dù là những việc mà bản mệnh cảm thấy rất an tâm rồi và chúng đều trong khả năng. Khi cần có sự hỗ trợ hãy nhờ từ sớm vì có thể người ta cũng đang bận rộn với vấn đề riêng mà không thể giúp được.

Bên cạnh đó con giáp này cần phải linh hoạt hơn với tình huống cụ thể. Trong ngày mới này nếu chỉ tập trung vào các chi tiết sẽ đem đến cho tuổi Sửu những ý tưởng sai lầm. Đôi khi hãy hướng đến bức tranh tổng thể và nhìn mọi việc một cách rộng hơn, bản mệnh sẽ thấy tất cả ổn thỏa.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dần

Hôm nay, tuổi Dần phát huy được lợi thế của mình. Khả năng thuyết phục, sức thu hút của bản mệnh ngày hôm nay trở nên rất mạnh mẽ. Con giáp này đã đủ nội lực để khẳng định mình, vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội đó.

Đây còn là dịp tốt để tuổi Dần cải thiện mối quan hệ. Ai đó đang chờ đợi, chú ý đến bản mệnh, vậy thì bản mệnh hãy cho thấy rằng mình thực sự để ý đến họ, tôn trọng và quý mến họ. Nhờ thế mối quan hệ sẽ được cải thiện rất nhiều ngày hôm nay.

Tuy nhiên tình hình sức khỏe bị ảnh hưởng xấu, đó cũng là lời cảnh báo để tuổi Dần biết cách chăm sóc cơ thể của mình đúng cách hơn. Gần đây nếu ăn không ngon thì bản mệnh có thể đổi bữa sáng những bữa đơn giản, không quá nhiều chất.

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão đang tràn đầy năng lượng. Chẳng có gì khiến bản mệnh không thể chiến đấu lại bởi bản mệnh có niềm tin vào chính mình. Hãy tự tin và con giáp này sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuổi Mão được khuyên chỉ nên dành thời gian, sự tập trung cho những người phù hợp. Bản mệnh cũng nên dành thời gian cho những buổi tâm sự chữa lành, vây quanh bản thân mình bằng những người đồng cảm và luôn ủng hộ mình.

Về mặt sức khỏe, trong ngày hôm nay sức đề kháng của con giáp này có phần giảm sút, đó là lý do thời tiết giao mùa này bản mệnh hay bị ốm vặt. Bản mệnh đừng uống thuốc quá nhiều mà nên tìm cách chữa trị phù hợp bằng việc ăn nhiều rau, củ, quả, uống thật nhiều nước.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn có nhiều hoang mang mà không được giải tỏa. Con giáp này muốn nghe lời khuyên từ ai đó mà bản thân thực sự tin tưởng thế nhưng trước hết tự mình cũng phải tìm hiểu thông tin.

Ngày mới này, tuổi Thìn sẽ có điểm dựa tinh thần để thoát được một số cái bẫy, nhờ đó mà bản mệnh tìm được cảm giác an tâm, yên vui và thở phào nhẹ nhõm khi khó khăn cũng đã tạm lùi xa.

Tuy nhiên đây là lúc con giáp này cần coi trọng hơn về khía cạnh sức khỏe của bản thân, có thể vì tuổi Thìn lo cho vấn đề của người khác mà không có thời gian chăm sóc chính mình. Bản mệnh phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc những người xung quanh mình được.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tuổi Tỵ có dấu hiệu nản chí, thiếu cố gắng. Con giáp này nên nhớ rằng sự cải thiện không thể tiến hành một sớm, một chiều được. Đây là ngày để bản mệnh nỗ lực hơn, tích cực hơn, và rồi những giá trị tốt đẹp sẽ tìm đến.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh tìm ra cách thức để cải thiện vận trình tình cảm. Đôi khi lạnh lùng, xa cách một chút là cách để con giáp này có thể gây được sự chú ý, quan tâm. Thậm chí họ sẽ cố gắng để tiếp cận, thế nên đừng vồ vập.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay không phải là ngày thuận lợi cho những quyết định quan trọng, do đó, bản mệnh nên hạn chế thực hiện chúng trong ngày, nên chuyển sang một thời điểm khác thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ có nhiều khó khăn, nhưng đó có thể là tình trạng chung của mọi người. Có thể, một vài người bạn hoặc người thân cũng đang cần giúp đỡ nên hãy chủ động liên lạc với họ nếu bản mệnh cảm thấy có thể chia sẻ và hỗ trợ.

Bù lại, vận trình sức khỏe cũng như tình cảm của bản mệnh rất tốt đẹp. Thậm chí có người được một nửa của mình hỗ trợ về cả vấn đề tiền bạc, giúp bản mệnh thoát khỏi nợ nần.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Vì thế bản mệnh nên theo đó bố trí công việc cho phù hợp để mọi việc dễ bề thuận lợi.

Tuổi Mùi

Hôm nay có nhiều việc khó lường xảy ra, tuổi Mùi nên tính toán trước sau cẩn thận, rõ ràng. Con giáp này cũng không nên khởi xướng một ý tưởng mới nào vào lúc này vì dễ phạm phải sai lầm.

Bên cạnh đó, con giáp này thường xuyên có cảm giác khó thở, hay đột nhiên lo lắng. Bản mệnh nên học cách điều hòa lại cơ thể, thậm chí là cả cách thở để thân tâm luôn cảm thấy nhẹ nhàng.

Cùng với đó, hôm nay là ngày không trị bệnh ở vai. Bản mệnh lưu ý điều này để không tác động lên vị trí này.

Tuổi Thân

Hôm nay, tình hình tài chính của tuổi Thân khá rực rỡ. Lúc này bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực tài chính. Những ai đang tích lũy nhiều tiền bạc, tài sản nếu cần nên liên hệ một chuyên gia tài chính để hỗ trợ trong việc này.

Tuổi Thân cũng đầy năng lượng trong vấn đề tình cảm. Tùy thuộc vào tình hình hiện tại, bản mệnh có thể sẽ gặp được những người mới đầy thú vị hoặc cùng nửa kia trải qua một giai đoạn đầy hứa hẹn.

Vận trình sức khỏe dồi dào, bản mệnh cũng đã hiểu hơn về chính cơ thể mình, nhờ đó mà có cách điều chỉnh hợp lý. Lúc này tuổi Thân cũng rất cẩn thận trong việc kiểm soát lại tình hình sinh hoạt của bản thân làm sao cho khoa học hơn.

Tuổi Dậu

Hôm nay, tuổi Dậu nhận được nhiều dấu hiệu tích cực trong các mối quan hệ xã hội. Vậy nên, trong thời gian này, bản mệnh hãy cởi mở hơn với những người bạn mới gặp gỡ.

Tài lộc của tuổi Dậu lúc này được đảm bảo. Nếu tiền bạc có cơ hội gia tăng thì đừng vội nghĩ tới việc mua sắm, tiêu dùng, hãy chủ động lên kế hoạch tiết kiệm, hoặc nếu cần thiết.

Thái độ của bản mệnh tốt nên được nhiều người tin tưởng. Tuy chưa thể giàu sang, sung túc nhưng cuộc sống của bản mệnh đã khá hơn so với rất nhiều người, bản mệnh cũng rất vui vẻ trong việc hỗ trợ ai đó về tiền hoặc công sức của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất thiếu đi khả năng nhìn xa trông rộng cũng chỉ vì có người gây phiền nhiễu, cố tình làm hại. Con giáp này cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, người ta có thể vô lý nhưng bản mệnh cũng chớ vì thế mà phạm sai lầm tương tự.

Con giáp này có cảm giác yên ổn, hài hòa lúc này. Đừng ngạc nhiên nếu bản mệnh nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Vấn đề chính là tuổi Tuất sẽ ứng xử như thế nào trước những tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Những kiến thức mới mẻ, nền văn hóa khác biệt sẽ đem đến cho bản mệnh những điều mà bản mệnh cần trong đời sống. Vì thế, ngày hôm nay, hãy đắm mình trong những giá trị tích cực.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi nên thận trọng, có những thứ bản mệnh tưởng rằng yên ổn nhưng đến khi rắc rối xảy ra bản mệnh lại không kịp trở tay. Con giáp này nên tìm cách phòng ngừa cho những khó khăn có thể xảy ra đã.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi phải xem xét thái độ của mình. Khi bản mệnh quan tâm quá nhiều đến đối phương, bản mệnh sẽ dần dần thờ ơ với việc chăm sóc cho chính bản thân. Thế nên hãy dừng việc đó lại và cân bằng giữa bản thân và những người xung quanh, nếu không bản mệnh mới chính là người tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!