Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão mất nhân duyên tốt, tuổi Mùi mất số tiền lớn

Theo tử vi 12 con giáp, công việc thuận lợi như bạn mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại gặp nhiều rắc rối, trở ngại. Bạn có nhân duyên tốt nhưng lại không biết nắm bắt. Vợ chồng, các cặp đôi yêu nhau thường gặp chuyện mệt mỏi vì bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra chuyện buồn hay vui để tìm cách đề phòng.

Dần nhận được khoản tiền phụ từ công việc tay trái. Bạn được cấp trên, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì sự nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Đây cũng là điều giúp bạn có điểm ấn tượng, thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương thưởng.

Sửu bị tiểu nhân đứng sau hãm hại, đâm lén khiến bạn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Trong công việc, bạn nên xem xét thật kỹ mối quan hệ của mình để không bị mắc lừa. Có rất nhiều người xung quanh đang tìm cách hãm hại, nói xấu bạn với cấp trên. Thế nên hãy thận trọng, đừng khiến bản thân gặp nhiều chuyện rắc rối.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, Mão bất đồng quan điểm với người yêu. Người độc thân đánh mất mối duyên lành được người khác mai mối. Điều này khiến bạn tiếc nuối, mệt mỏi suốt một ngày dài. Thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc khiến những mục tiêu của bạn không thể hoàn thành.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Thìn thể hiện năng lực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn có cơ hội thể hiện năng lực xuất chúng của bản thân. Bạn có tài năng nên được cấp trên công nhận. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng được hòa giải. Cả hai đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nên có thể hỗ trợ nhau thúc đẩy công việc được phát triển thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ được quý nhân nâng đỡ nên cơ hội kiếm tiền, thăng chức mở rộng trước mắt. Những mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng tốt đẹp. Bạn may mắn gặp được nhiều người giúp đỡ mình nên công việc dù khó khăn đến mấy cũng thuận lợi vượt qua.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, tâm trạng của Ngọ không được vui vẻ. Bạn thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh luận với đồng nghiệp, cấp trên. Những ý kiến của bạn không được công nhận. Thậm chí còn bị bác bỏ khiến bạn vô cùng tức giận. Nhưng Ngọ hãy bình tĩnh đừng để sự nóng giận của mình ảnh hưởng đến công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Mùi khá xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Năng lực của Mùi được công nhận. Tuy nhiên bạn khá xui xẻo vì đánh mất số tiền khá lớn. Số tiền bạn tích lũy bao lâu nay đã không cánh mà bay khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, áp lực. Vận trình trong ngày của bạn buồn rầu nhiều chuyện, không thể giải quyết được.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Thân

Thân nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp và những người trong gia đình. Bạn cảm thấy không hài lòng với thái độ của mọi người xung quanh. Ngày thứ Tư bạn khá cô đơn vì chỉ giải quyết công việc một mình mà không ai bên cạnh hỗ trợ. Đây cũng là điều khiến bạn lâm vào tình trạng stress nghiêm trọng.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu sống đúng với bản chất nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên có cái nhìn khá tốt về tính cách cũng như tài năng của bạn. Tuy nhiên trong ngày, bạn vướng phải nhiều chuyện buồn về tài chính. Nếu không biết cách khắc phục sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Tuất có nhiều ý tưởng mới - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo nên được cấp trên trọng dụng. Ngày thứ Tư là giai đoạn công việc của bạn phát triển mạnh nhất, hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân. Tuy nhiên cũng nên thận trọng những mối quan hệ xung quanh, đừng để bị người khác lợi dụng mất cả tình lẫn tiền.

Tử vi thứ Tư ngày 3/6/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của bạn không vui vẻ như mong đợi. Những việc bạn làm đều không mang lại thành tựu. Thậm chí còn xảy ra nhiều tranh cãi khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Ngày thứ Tư, Hợi nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng làm người khác phiền lòng vì tính cách thẳng thắn của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm