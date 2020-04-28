Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ cần bứt phá, tuổi Mùi gặp may mắn

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý nói năng cẩn thận, tránh gặp rắc rối vì lỡ lời làm mất lòng người khác.

Xem tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Với các quyết định về tiền bạc, tuổi Sửu nên suy nghĩ kỹ, cân nhắc rủi ro nhiều hơn.

Công việc sẽ có khó khăn, hãy xin ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần có nhiều cơ hội trong công việc. Đây là thử thách, cũng là vận may lớn nếu bạn can đảm gánh vác.

Tình duyên ổn định với người tuổi Dần có đôi.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Mão

Vận trình ngày mới của tuổi Mão có nhiều điểm sáng. Tài lộc dồi dào hơn, công việc cũng thuận lợi hơn.

Dù vậy, bạn đừng quá chủ quan vì vẫn có tiêu nhân đang tìm cơ hội gài bẫy bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tâm trạng không tốt trong hôm nay. Có lẽ những sai lầm cũ đang khiến bạn gặp rắc rối. Hãy tìm cách giải quyết triệt để.

Tài lộc không khả quan, bạn nên có kế hoạch tiết kiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ kinh doanh có lời nhưng chưa có cơ hội gia tăng tiếng tăm. Người đi làm cần bức phá để khẳng định năng lực.

Tài lộc tăng đáng kể, chủ yếu là từ nguồn thu phụ.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên tin tưởng đối tác làm ăn hay đồng nghiệp. Đây có thể là quý nhân giúp đỡ bạn trong tương lai.

Gia đạo hòa hợp, có tin vui trong gia đình hay họ hàng.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp may mắn trong tiền bạc, một phần nhờ vào những cố gắng của bạn trong thời gian qua.

Công việc tuy có trôi chảy, nhưng vẫn cần nỗ lực hoàn thành nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân làm gì cũng nên từ tốn, chú ý trước sau, đừng vội vàng.

Người kinh doanh nên đặc biệt để ý đến các nguồn đầu tư.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu thay đổi kế hoạch làm ăn, có thể tiến triển hơn.

Tài lộc chưa tăng, nhưng bạn vẫn không lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp vận may trong công việc. Đây sẽ là cơ hội lớn để bạn khẳng định bản thân.

Tài chính hao hụt hơn những tháng trước, nhưng bạn vẫn không gặp khó khăn gì lớn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 29/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tài lộc chưa tăng, chú ý chi tiêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.