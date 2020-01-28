Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi rước họa vào mình, tuổi Hợi tài lộc vượng sắc

Theo tử vi 12 con giáp, Tý tài lộc dư dả, tiêu xài không hết. Những ngày Tết vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái nên tâm trạng của bạn cũng khá tốt, mọi việc đều hanh thông như ý. Chuyện tình cảm, gia đạo trong thời điểm này cũng êm đẹp, không có tranh cãi hay mâu thuẫn gì quá lớn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của 12 con giáp có nhiều biến động tiêu cực lẫn tích cực. Bạn nên chuẩn bị tâm lý đế đối mặt với mọi thứ, đừng để bản thân vướng phải nhiều điều không hay.

Theo tử vi mới nhất, Dần được ơn trên soi đường dẫn lối nên sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Những công sức của bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Sau kỳ nghỉ Tết, bạn bắt đầu quay lại công việc và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Công việc của Sửu không mấy suôn sẻ. Sau kỳ nghỉ Tết quay lại với công việc, bạn phải mệt mỏi giải quyết việc tồn đọng. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, áp lực. Thời điểm này bạn nên chú ý đến sức khỏe , đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Mão được nhiều người giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp hiền lành, lương thiện nên được ơn trên giúp đỡ, vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống. Năm 2020, bạn không chỉ nhận được nhiều lộc lá trời ban mà tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Những kiên trì của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Thìn

Thìn nóng nảy dễ xảy ra mâu thuẫn, xích mích với những người xung quanh. Vì vậy bạn có một ngày vô cùng bất ổn, không có ai bên cạnh nên bạn cảm thấy cô đơn. Lời khuyên cho Thìn là nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng làm tổn thương đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Tỵ

Công danh của Tỵ tăng không ngừng đến mức đáng báo động. Tuy nhiên bạn lại không thuận lợi trong giao tiếp, ăn nói. Những lời bạn nói ra đều gây mích lòng khiến đối phương buồn phiền không yên. Điều này cũng khiến bạn đánh mất nhiều mối quan hệ thân thiết với mình.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Ngọ có nhân duyên tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có mối nhân duyên tốt trong năm Canh Tý. Bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt. Nhất là những cô nàng tuổi Tỵ sẽ được các chàng trai yêu thương, cưng chiều. Những người độc thân sẽ tìm được mối duyên lành như ý muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Mùi

Mùi gặp khá nhiều trục trặc khó khăn trong ngày thứ Tư. Bạn lo chuyện bao đồng, ngồi lê đôi mách chuyện của người khác nên gánh nhiều hậu quả ê chề. Mùi bị người khác chơi xấu sau lưng khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, công danh không như ý muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh nhưng vẫn không tránh khỏi họa thị phi trong ngày thứ Tư. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Mới bắt đầu lại công việc, bạn đã vướng phải nhiều chuyện buồn phiền. Nửa ngày đầu buồn vui lẫn lộn. Nửa ngày sau công việc dồn dập không kịp giải quyết hết.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Dậu sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Dậu sa sút, mắc những bệnh liên quan đến bao tử, tim mạch. Lời khuyên cho Dậu là nên ăn uống đầy đủ, đều đặn đừng làm việc quá sức mà hại thân. Hãy biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thích hợp để có tinh thần làm việc tốt hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất thuận lợi hoàn thành những công việc được giao. Bạn đã không còn vướng phải nhiều trở ngại như trước. Sự thay đổi tích cực giúp vận trình của bạn vô cùng hanh thông, muốn gì được nấy, ăn nên làm ra. Tuy nhiên nên thận trọng trong cách giao tiếp, đừng thẳng thắn làm phật lòng người khác.

Tử vi thứ Tư ngày 29/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi có vận tài lộc vượng sắc. Bạn nên đầu tư vào bất động sản để có nhiều cơ hội làm giàu. Tuy nhiên cũng nên thận trọng, đừng tin tưởng người khác quá mức mà thiệt thân, vận trình sa sút. Hãy khôn ngoan đối mặt với nhiều thử thách lớn đang đến với bạn.

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