Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân bị gạt tiền, tuổi Tuất tình duyên thăng hoa

Vận trình của Tý bị tiểu nhân chơi xấu sau lưng. Làm gì cũng bị dòm ngó, tiền cứ không cánh mà bay, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng không thành công như mong đợi. Thậm chí còn bị chỉ trích, hoạnh họe của người thân, bạn bè. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng suy sụp, mệt mỏi.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của 12 con giáp vận trình có nhiều biến đổi tiêu cực lẫn tích cực. Bản mệnh đạt được nhiều thành tựu lớn khiến đồng nghiệp nể phục, cấp trên trọng dụng.

Dần là con giáp khá bảo thủ, làm gì cũng không nghe ý kiến của người khác nên dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Khi khó khăn, bạn không được người khác giúp đỡ, chuyện gì cũng làm một mình. Điều này khiến bạn không có quá nhiều mối quan hệ, thậm chí còn cảm thấy cô đơn.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu là con giáp sống khá tình cảm, lại chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến trong công việc. Nhờ vậy mà vận trình của bạn cứ tăng lên, tiền bạc đổ về không ngừng nghỉ. Nói chung ngày thứ Tư này của bạn như diều gặp gió, hanh thông và thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Mão nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Bạn là con giáp mạnh mẽ, luôn làm việc chăm chỉ hết sức mình. Nhờ vậy mà vận trình của bạn trong ngày thứ Tư đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng khá hanh thông, thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Thìn

Thìn đối mặt với nhiều chuyện không vui, tiền tài thất thoát nhiều. Tuy nhiên bạn đừng nên nóng giận mà hành động sai trái. Điều mà Thìn nên làm đó là tập trung hết sức vào công việc. Đừng lơ là mà đánh mất nhiều cơ hội quý giá có một không hai trong sự nghiệp của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Tỵ thay đổi ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ trở nên tự tin hơn trước đây. Bạn không còn nhút nhát, làm chuyện gì cũng sợ thất bại. Nhờ tính cách đó mà sự nghiệp của bạn tăng lên đều đều, không có dấu hiệu giảm sút. Ngày thứ Tư này bạn nên tập trung đầu tư vào lĩnh vực mình thích, chắc chắn sẽ có kết quả tốt ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Ngọ

Bạn nhận ra có rất nhiều người muốn hãm hại, chơi xấu sau lưng mình. Vì vậy mà Ngọ nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Những chuyện không thuộc phạm trù của mình thì đừng xen vào. Hãy sống an phận trong ngày thứ Tư để không vướng phải bất cứ điều gì rắc rối.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Mùi luôn hết lòng vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tính cách dịu dàng, luôn hết lòng vì người khác. Vì vậy mà công việc lẫn tình duyên của bạn nhận được nhiều điều tích cực. Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi không chỉ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền mà người độc thân cũng nhanh chóng thoát ế. Người có một nửa sớm muộn gì cũng về chung một nhà.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Thân

Thân bị lừa gạt tình tiền trong ngày thứ Tư. Vì vậy hãy thận trọng đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của người khác mà đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình. Bạn làm gì cũng nên cân nhắc kỹ càng, đừng để tiểu nhân hãm hại hay có cơ hội nói xấu sau lưng bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Dậu vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bạn có nhiều khởi sắc. Dậu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, công danh. Trong ngày thứ Tư, bạn nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp, cấp trên. Điều này giúp bạn thoát khỏi cảnh nghèo khổ trước đây, tiền bạc tiêu xài thả ga, không sợ thiếu thốn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Tuất

Tuất có đường tình duyên khá viên mãn. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, vận đào hoa vô cùng rực rỡ. Người có gia đình, người yêu sẽ có tình cảm thăng hoa, có nhiều bữa tiệc hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 28/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi gặp nhiều chuyện buồn phiền khiến bản thân mất ngủ, không tập trung vào công việc. Vì vậy mà sự nghiệp của bạn có nhiều biến chuyển khá tiêu cực. Lời khuyên cho Hợi là hãy tập trung hết sức vào công việc, đừng để bản thân bị chi phối bởi những chuyện rắc rối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm