Tử vi thứ Tư ngày 28/6: 3 con giáp cầu được ước thấy, lộc trời rơi trước cửa, sự nghiệp vững chãi, gia tăng tài sản đáng kể, tài lộc xông xênh

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 05:25

Định mệnh an bài, dự đoán 3 con giáp dưới đây tiền bạc đổ ào ào vào túi như thác trong ngày hôm nay (28/6), sự nghiệp và tình duyên đỏ rực, gia đạo ấm êm hạnh phúc.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Trong ngày hôm nay (28/6), đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong thời điểm này. Nếu thời gian trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì lúc này, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần. Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì trong ngày hôm nay (28/6) này quả là thời điểm thành công mỹ mãn đối với bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/6: 3 con giáp cầu được ước thấy, lộc trời rơi trước cửa, sự nghiệp vững chãi, gia tăng tài sản đáng kể, tài lộc xông xênh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân và gia đình. Đây là con giáp không thích nói nhiều, chỉ dùng hành động để thể hiện bản thân.

Tuổi Tuất siêng năng, luôn nắm bắt cơ hội để vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian trước đây, tuổi Tuất có nhiều khó khăn, vật chất cũng không dư dả, công việc có nhiều trở ngại. Nhưng càng gần về cuối năm thì tuổi Tuất càng có nhiều cơ hội đổi đời.

Đặc biệt trong ngày hôm nay (28/6), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và cơ hội tỏa sáng. Như bù đắp cho những khó khăn tuổi Tuất gặp phải trong thời gian qua, lũ lượt tài lộc và vận may đến trong thời gian này. Tuổi Tuất ngồi không cũng có tiền bạc, có người đến giúp.

Tử vi thứ Tư ngày 28/6: 3 con giáp cầu được ước thấy, lộc trời rơi trước cửa, sự nghiệp vững chãi, gia tăng tài sản đáng kể, tài lộc xông xênh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày hôm nay (28/6), tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong thời điểm này. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tử vi thứ Tư ngày 28/6: 3 con giáp cầu được ước thấy, lộc trời rơi trước cửa, sự nghiệp vững chãi, gia tăng tài sản đáng kể, tài lộc xông xênh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp này sau 10h ngày 29/6 được Thiên Ấn nâng đỡ, có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa

Chúc mừng 3 con giáp này sau 10h ngày 29/6 được Thiên Ấn nâng đỡ, có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa

Sau 10h ngày 29/6, đường tài lộc của con giáp 3 tuổi này sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 47 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay