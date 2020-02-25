Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý vượng vận tình duyên, tuổi Thân mất tiền

Tý có vận tình duyên như ý. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp đi đâu cũng có nhau. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc. Bạn được cấp trên ưu ái cho đảm nhiệm vai trò quan trọng trong dự án mới.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những khó khăn, thử thách đến với mình trong vòng 24 giờ.

Chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Những mâu thuẫn trước đây tích lũy dần giờ đây mới có cơ hội bộc phát. Vì vậy mà cả hai chiến tranh lạnh, không còn nhường nhịn nhau, thậm chí tệ nhất là cãi nhau lớn rồi đường ai nấy đi, chia tay trong căng thẳng.

Sửu cố gắng bao nhiêu cũng không được sự công nhận của cấp trên. Bạn không chỉ bị tiểu nhân hãm hại mà còn gặp nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Không những vậy bạn còn bị đồng nghiệp hùa nhau chơi xấu, nói xấu sau lưng khiến bạn thân bại danh liệt, tiền mất tật mang.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Mão được trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão vô cùng nghiêm túc với những chuyện mình làm. Nhờ vào tính cách này, bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Hãy giữ thái độ đó, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội may mắn trong tình cảm lẫn công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn nhận được nhiều ưu ái của Thần Tài. Điều này giúp vận trình của bạn thay đổi chóng mặt, một bước lên mây, xóa đói giảm nghèo trong chớp mắt. Những người làm ăn kinh doanh tìm được nhiều khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương được cấp trên chiếu cố nên có thể tăng lương thưởng trong thời gian tới.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Tỵ tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, thời điểm này chuyện tình duyên của Tỵ vô cùng vượng sắc. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không còn phải cô đơn như trước đây. Mối quan hệ của bạn vô cùng tốt đẹp, cả hai tâm đầu ý hợp nên có thể tiến tới chuyện lâu dài trong thời gian gần nhất.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Ngọ

Bạn khá nhẹ dạ cả tin nên bị người khác lừa gạt, tìm cách nói xấu sau lưng. Trong chuyện tình cảm, có thể bạn sẽ rơi vào mối quan hệ tay ba vô cùng ngang trái. Nếu không giải quyết tốt đẹp, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên phức tạp, có thể chia tay nhau vì cãi vã.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Mùi mối quan hệ của bạn phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của Mùi trong ngày hôm nay không được tốt. Bạn không tập trung vào bất cứ chuyện gì nên không đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Mối quan hệ tình cảm của bạn vô cùng phức tạp. Cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau nên thường xảy ra cãi vã, rạn nứt.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Thân

Thân bị lừa gạt đầu tư vào những dự án lớn nên bị mất hết tiền. Bạn không may mắn gặp phải những người xấu, luôn tìm cách hạ bệ, gieo tiếng xấu cho mình. Vận trình ngày thứ Tư của bạn vô cùng tệ, thậm chí còn gặp nhiều tai nạn xe cộ nhỏ. Lời khuyên cho Thân là nên thận trọng, đi ra đường ngó trước dòm sau cẩn thận.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Dậu có nhiều mối nhân duyên - Ảnh minh họa: Internet

Dậu mở lòng với những mối quan hệ đến với mình nhiều hơn. Những điều bạn làm đều được cấp trên công nhận. Nói chung vận trình của bạn sẽ có nhiều khởi sắc, tiền bạc tình duyên đều hanh thông như ý. Tuy nhiên bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng vạ miệng mà thiệt thân.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Tuất

Vận đào hoa của Tuất vô cùng vượng sắc. Tuất đi đến đâu cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh. Bạn luôn trở thành trung tâm nổi bật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên nên tập trung tinh thần, thời gian vào công việc để có nhiều bước tiến quan trọng hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 26/2/2020 của tuổi Hợi

Tình yêu giữa bạn và người ấy xảy ra nhiều rạn nứt, dần dần cả hai cảm thấy chán nhau. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, luôn muốn tìm người để thay thế đối phương. Công việc của bạn cũng không như ý muốn, tệ nhất là bị tiểu nhân hãm hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm