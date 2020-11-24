Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có duyên lành như ý, tuổi Dậu thu nhập ổn định

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp phải nghiệt duyên, cãi nhau suốt ngày nên tinh thần của bạn mệt mỏi, không thể tập trung làm việc. Trong công việc, bạn không được lòng cấp trên. Những người tuổi Tý cố gắng nhiều nhưng không được công nhận, tiền bạc cũng thiếu trước hụt sau. Bạn phải vay mượn khắp nơi mới đủ trang trải cuộc sống.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát khiến bản mệnh không thể lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì.

Dần có công việc viên mãn, tình yêu thăng hoa, muốn gì được nấy trong thời điểm vàng son này. Bạn gặp được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Ngày hôm nay, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn đến với mình, lộc lá sẽ đổ về liên tục khiến bạn không đỡ kịp.

Những nỗ lực, cố gắng của bạn bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, công việc được tiến triển thuận lợi, công danh phất phới. Nói chung thời điểm này bạn không sợ ai hãm hại, một bước lên mây nắm giữ chức vụ cao nhất.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Mão

Nguồn tài chính của Mão giảm dần đều, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Đường công danh của bạn không mấy vượng sắc, thiếu nợ nhiều nên tinh thần mệt mỏi. Ngày hôm nay, tiền của bạn vơi dần vì chi tiêu quá nhiều, không biết tiết kiệm. Lời khuyên cho Mão nên biết chi tiêu hợp lý, đừng gây ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Thìn

Người đang yêu dễ xảy ra mâu thuẫn, có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ rạn nứt. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được người tâm đầu ý hợp. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều chuyện buồn, tiền bạc, tình duyên đều không như ý muốn. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có sức khỏe tốt.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Tỵ

Ngày hôm nay, Tỵ có nhiều suy nghĩ tích cực nên vận trình tiến triển không ngừng, tiền bạc cũng chạm đỉnh. Bạn đạt được nhiều thành tựu, công việc được giao hoàn thành đúng hạn. Vì vậy bạn được cấp trên đánh giá cao, năng lực được thể hiện hết mình.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ vô cùng khởi sắc, tiền bạc đổ về chạm đỉnh không ngừng. Bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án lớn nên tha hồ thể hiện tài năng của mình. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này sáng rực như sao, tiền đổ về tiêu cả đời không hết.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Hãy tạm gác lại công việc vất vả và nghỉ ngơi thư giãn sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Bởi sau ngày hôm nay, bạn sẽ đối mặt với nhiều điều khó khăn, thử thách lớn nhất. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua được mọi thử thách.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Mối quan hệ của bạn khá tốt, cả hai bắt đầu thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Những dự định của bạn trong thời điểm này cũng được thực hiện, không xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu có nguồn thu nhập ổn định, muốn gì được nấy, tiền bạc chạm đỉnh. Trong công việc, cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, ý trung nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp vận trình của bạn khởi sắc, tràn đầy năng lượng hơn. Nói chung bạn nên tập trung hết sức vào công việc, chắc chắn sẽ có vận trình vô cùng hanh thông.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất có quá nhiều áp lực đè nặng trên vai khiến vận trình mệt mỏi. Trong công việc, bạn không nhận được nhiều tin vui, công việc tồn đọng nhiều ngày khiến bạn giải quyết không hết. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không có được duyên lành, có thể sẽ có kẻ thứ ba chen vào.

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 25/11/2020 của tuổi Hợi đối mặt nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Hợi đối mặt với nhiều thử thách trong thời điểm này. Bạn nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không mắc bệnh vặt ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó, bạn nên mở lòng để có được mối nhân duyên như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm