Tử vi thứ tư ngày 24/8/2022 của 12 con giáp: Thìn – Tỵ nhận tín hiệu tốt lành từ chuyện tình cảm, Tý – Mão đừng vội đặt niềm tin vào người quen kẻo mất tiền

Thiên Tài hỗ trợ cho con giáp cải thiện tình hình tài chính hiện tại, mở ra cho bạn cơ hội kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống của mình và còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Nhắc nhở cho con giáp tuổi Tý nhớ rằng đừng quá tin tưởng ai đó, chính bạn cũng phải tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi muốn nhờ sự giúp đỡ hoặc giao phó cho ai đó. Khi bạn hiểu rõ thì bạn cũng có thể chủ động hỗ trợ cả người giúp mình nữa đấy.

Tuổi Sửu

Hôm nay Tam Hợp cho thấy thái độ tích cực của con giáp tuổi Sửu trong việc vun vén hạnh phúc của mình. Thay vì ghen tuông, hờn dỗi, bạn chọn cách làm cho bản thân trở nên thu hút, vui vẻ, yêu đời và có một sở thích riêng để theo đuổi.

Khá nhiều điều muốn thực hiện nhưng vì hoàn cảnh không như ý do Tỷ Kiên đưa tới nên bạn phải chấp nhận hoàn cảnh.Nếu bạn gặp khó khăn với mong muốn này thì hãy dành thời gian cho một buổi tối bên gia đình. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho bạn thấy thoải mái hơn đấy.

Sức khỏe của bản mệnh được đảm bảo khi bạn có biện pháp phòng ngừa thích hợp, bạn cũng để ý hơn tới đồ ăn thức uống cùng việc sắp xếp lại thời gian để ngủ, nghỉ phù hợp nhằm tăng cường hệ miễn dịch của mình.

Tuổi Dần

Chính Quan mang lại nguồn năng lượng dồi dào để con giáp tuổi Dần thực hiện các kế hoạch của mình. Thế nhưng nên nhớ rằng nhiều chưa hẳn đã là tốt. Hãy hiểu rằng chất lượng quan trọng hơn hình thức.

Dự báo ảnh hưởng tiêu cực của các vấn đề liên quan tới tiền nong khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống đang dần khó khăn hơn. Bây giờ ngoài cách sống tiết kiệm, hạn chế việc mua sắm thỏa mãn các sở thích của mình ra thì không còn cách nào đâu.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết tuổi Mão cần kiểm soát để bớt cái tôi trong ngày Lục Xung này, bạn rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Hãy đối xử người khác nhẹ nhàng hơn, đừng xấu tính như thế sẽ khiến họ dần xa bạn đấy.

Thiên Quan dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ luôn luôn cho rằng mình biết hết tất cả ngày hôm nay nhé con giáp tuổi Mão. Hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi nhé, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Bản mệnh có thể gặp rắc rối liên quan đến tiền, có thể chính sự lãng phí hoặc cả tin khiến bạn mất đi một khoản cho việc không đáng. Bây giờ việc kiếm tiền ngày một khó khăn hơn nên bạn cần cân đối lại việc chi tiêu sẽ tốt hơn.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn hóa giải được một số căng thẳng, hiểu nhầm. Hơn nữa, bạn cũng dễ nhận được sự cảm thông cho sự sai sót, lỡ lời của mình, nhờ vậy mà dù việc gì thì cũng đừng quá buồn nhé.

Kiếp Tài dự báo một ngày của con giáp tuổi Thìn với những cuộc thảo luận, của những tranh biện, bởi vì mỗi người một ý kiến riêng và muốn bảo vệ nó. Nhưng người tuổi Thìn nên giữ nguyên tắc là không nên tỏ thái độ trịch thượng, hãy khiêm tốn và tôn trọng mọi người.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn có thể được hỗ trợ để cải thiện chuyện tiền bạc. Dù là một khoản nhỏ thôi nhưng khi cầm tiền bạn cần xem lại việc chi tiêu hợp lý, chớ tìm cách tiêu hết một lúc rồi lại rơi vào khó khăn như ban đầu đấy.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ hàn gắn tình cảm với người thương, bạn lại được yêu, được thương như trước đây. Hơn nữa, lúc này hai người rất đồng lòng, cùng lên kế hoạch thực hiện những tham vọng trong tương lai.

Chính Ấn cho thấy người tuổi Tị chẳng cần phải chứng tỏ mình với bất cứ ai. Hãy dành thời gian cho riêng mình và bước đi với tốc độ, nhịp điệu mà bạn mong muốn. Đừng để bất cứ ai áp đặt lên bạn một guồng quay nào đó.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh chớ đổ lỗi cho hoàn cảnh, việc quan trọng lúc này là tìm cách xử lý. Để chuyện tiền nong không ảnh hưởng cuộc sống thì bạn cần tìm cách kiểm soát chuyện tiền bạc từ sớm, khi đi mua đồ ăn cũng phải lên kế hoạch thận trọng.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thiên Ấn xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Ngọ chứng tỏ mình là một người có đầy ý tưởng. Vậy thì hãy mạnh dạn chia sẻ nó và sẵn sàng phản biện nhưng cũng đừng quên lắng nghe góp ý của người khác nữa nhé.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm của đôi lứa, có nhiều lý do khiến hai người mới có chút tình cảm đã phải đường ai nấy đi nhưng dù sao đó là việc bạn không muốn chút nào. Các cặp đôi cũng rất dễ tranh cãi chỉ vì một số chuyện vặt vãnh trong gia đình.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên xuất hiện ngăn trở một số việc mà con giáp tuổi Mùi muốn tiến hành. Thế nhưng đó cũng chính là cơ hội để bạn bước chậm lại, vội vàng cũng không khiến tình hình khá hơn mà thậm chí còn dễ hỏng việc.

Niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân được thần tình yêu mang tới khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Tuổi Thân

Tam Hội dự báo sẽ có nhân vật thú vị nào đó sẽ thu hút sự chú ý của con giáp tuổi Thân và khiến cho bạn không thể rời mắt khỏi họ. Dường như cả hai đang có chung ý tưởng và cả những mục tiêu. Vậy thì đừng bỏ lỡ mối quan hệ này.

Thứ 4 này đòi hỏi con giáp tuổi Thân phải tỉnh táo, ảnh hưởng của Thương Quan cho thấy bạn dễ bị xúi giục làm hỏng việc. Đồng thời bạn cũng có sự kiên định trước những người luôn luôn cố gắng chèo kéo bạn tham gia vào những việc mà bạn biết rằng sẽ không có lợi gì cho mình.

Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan tới tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay. Dù là yếu tố chủ quan hay khách quan thì bạn cũng nên tìm cách nghỉ ngơi, không nên tham gia vào những việc không liên quan tới mình.

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu không khỏi bối rối với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Bạn cảm thấy nghi ngờ với cả bản thân khi một số việc không đi đúng hướng, nhưng cuối cùng bạn nhận ra không cần cố kiểm soát mọi chuyện làm gì.

Thực Thần giúp cho tinh thần của tuổi Dậu được thoải mái hơn. Sự hồn nhiên của trẻ thơ sẽ cho bạn thấy một triết lý đơn giản của đời sống: hãy vui vẻ và thoải mái trong mỗi ngày, đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng trông mong quá nhiều, như thế bạn sẽ tích cực và dễ chịu hơn đấy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Tam Hội khuyến khích con giáp tuổi Tuất tránh tham lam công việc mà nên dành thời gian cho người thân trong gia đình. Họ cũng đang rất cần sự hỗ trợ của bạn đấy, với người ở xa thì nên thường xuyên gọi điện hỏi han bạn nhé.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Tuất đừng nên dành quá nhiều thời gian cho những người ưa gây gổ. Hãy cố gắng để ở bên những người mà bạn biết rõ về họ, có thể chia sẻ với bạn nhiều niềm vui, tiếng cười ngày thứ 4.

Bản mệnh lúc này đã trở nên lạc quan và quyết tâm chiến thắng bệnh tật, nhờ vậy mà tinh thần lúc này của bạn rất tốt.

Tuổi Hợi

Hôm nay là một ngày của những triển vọng, của những cơ hội mà con giáp tuổi Hợi nên nắm bắt thay vì bỏ lỡ, vì thế hãy thể hiện mình tốt hơn. Đây cũng là ngày để bạn biến những điều không thể thành có thể bằng khả năng cá nhân đấy.

Bao nhiêu sóng gió, khó khăn rồi cũng sẽ qua, lúc này bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì thậm chí vấn đề tiền bạc bạn cũng được xử lý nhờ sự hỗ trợ của bạn bè hoặc người thân. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của mọi người đừng vì ngại mà từ chối nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!