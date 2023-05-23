Công việc thuận lợi, bạn cũng sẽ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi tình hình tài chính vẫn đang trên đà phát triển. Nếu là một người đang kinh doanh, bạn sẽ đem về cho mình một khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch quản lý cẩn thận kẻo mọi công sức lại “đổ sông đổ bể”.

Xem tử vi thứ Tư 24/5/2023 của 12 con giáp cho hay, công việc của người tuổi Tý sẽ bắt đầu ổn định hơn nhờ tác động của Chính Quan, đặc biệt là trong những mối quan hệ mới tại nơi làm việc. Bạn nhanh chóng chiếm được tình cảm từ mọi người, nhận được sự giúp đỡ kịp thời mỗi khi gặp khó khăn.

Ngày Mộc khắc Thổ là điềm báo chuyện tình cảm của những chú Trâu có dấu hiệu bị nguội lạnh. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra khiến bạn và đối phương dần cảm thấy mệt mỏi và muốn cho nhau lối đi riêng. Hãy học cách sửa chữa thay vì phá bỏ mối quan hệ này.

Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Sửu về những rắc rối bạn có thể gặp phải nếu để tính khí nóng giận và thiếu kiên nhẫn của mình điều khiển lý trí. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận được sự nâng đỡ của cát thần Thiên Ấn trong ngày thứ tư này nên có sự chủ động hơn trong công việc. Đây là thời điểm để bạn đạt được những điều mình mong muốn, nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề.

Trong ngày này, quý nhân còn mai mối cho người tuổi Dần độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Mão cho thấy đường công danh của con giáp này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang cho mọi người thấy sự tập trung cao độ của mình trong công việc nhờ có sự tác động của Thực Thần. Với sự thể hiện chuyên nghiệp như hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách của bộ phận.

Trong công việc bạn khá quyết đoán và sáng suốt, thế nhưng chuyện tiền bạc lại không phải là sở trường của bạn trong thời điểm này. Căng thẳng trong cuộc sống là điều hiển nhiên nhưng những chú Rồng lại không thể kiểm soát được mình và dùng tiền như một cách để giải tỏa tinh thần. Việc làm này có thể sẽ khiến bạn trở nên rỗng túi trong thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ có điềm báo tiểu nhân giáng họa, do đó bạn cần thận trọng hơn trong cách hành xử của mình. Sự nóng nảy có thể khiến bạn có thêm nhiều kẻ thù mà không hay biết, rất dễ làm phật lòng người khác bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

Lại thêm Tỷ Kiên xuất hiện càng đẩy thành công ra khỏi tầm với của những chú Rắn. Liên tiếp là những rắc rối không đáng có như đang thách thức giới hạn chịu đựng của bản mệnh. Áp lực là điều bạn không thể tránh khỏi, nên thay vì muốn bỏ cuộc, bạn nên bình tĩnh giải quyết chúng từng chút một.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm này vận trình của người tuổi Ngọ hanh thông phơi phới, nhiều tin vui bất ngờ. Nhất là khi được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của con giáp này sớm được hóa giải, trả lại cho bạn bầu không khí làm việc trong lành, hiệu quả. Nhờ vậy, công việc được tiến hành thuận lợi, có dấu hiệu thăng chức tăng lương, gặt hái thành quả tốt đẹp.

Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm bản mệnh và người ấy trở nên tốt hơn. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng, nhất là khi cả 2 đã nhận ra đối phương quan trọng thế nào đối với mình.

Tuổi Mùi

Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Mùi có thể cảm thấy chán nản với những công việc hiện tại khi mà mọi thứ cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác theo một guồng quay bất di bất dịch. Bạn có thể có ý định muốn nghỉ học hoặc thôi việc, thế nhưng bạn cần phải có suy nghĩ thật chín chắn và rõ ràng về vấn đề này, nhất là ở thời điểm cuối năm như này.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này nảy sinh nhiều vấn đề trục trặc. Bản mệnh có thể gặp phải họa đào hoa, khiến cho gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ. Trước những cám dỗ, bạn nên giữ mình để tránh phá hủy hạnh phúc mình đang có trong tay.

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung gây không ít khó khăn cho người tuổi Thân trong việc tìm cách hòa hợp, thống nhất cách làm việc với đồng nghiệp. Khi làm việc độc lập, bạn là một cá thể xuất sắc và luôn hoàn thành tốt những công việc được giao nhưng khi kết hợp với những người khác thì bạn lại luôn không thoải mái khi có những ý kiến trái chiều với đối phương.

Thiên Tài xuất hiện, nếu người tuổi này đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, bạn sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài nhập cục báo hiệu hôm nay là một ngày người tuổi Dậu nhận được nhiều thu hoạch. Có vẻ như những công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua không hề uổng phí. Giờ là thời điểm bản mệnh nhận được những thứ xứng đáng thuộc về mình.

Nếu là người theo nghiệp kinh doanh, khoản lợi nhuận thu về trong hôm nay càng khiến bạn thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Các khoản đầu tư tưởng chừng như bế tắc nhưng nay đang có một dấu hiệu dần dần khởi sắc, chứng tỏ những quyết định trước đây của bạn là hoàn toàn chính xác.

Tuổi Tuất

Ngày có Tam Hợp cục che chở là cơ hội rất thuận lợi cho tình cảm của người tuổi Tuất được thăng hoa, nhất là với ai đang độc thân, đây là thời điểm để bạn chủ động hơn trong tình cảm và bày tỏ với đối phương. Cơ hội sẽ trôi qua mất nếu bạn mãi im lặng đấy.

Thực Thần chiếu mệnh, con giáp này còn gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Thậm chí nhiều dự án bạn cứ ngỡ đã thất bại rồi, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn, nhưng tới phút cuối tình thế xoay chuyển, bạn chẳng những không mất gì mà còn mang tiền về đầy túi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày thứ tư này đang được quý nhân Lục Hợp chỉ đường dẫn lối, đào hoa khởi vượng nên nhanh chóng đón tin vui về đường tình cảm. Giữa bạn và người ấy đã giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng nồng nàn hơn. Có thể hai bạn sẽ sớm bàn tính đến chuyện về chung một nhà đấy.

Tuy nhiên, công việc của con giáp này lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm. Bản mệnh đang bị Thiên Quan khống chế, tiểu nhân hoành hành nên khó có thể nhận được thành công như mình mong muốn, thậm chí có lúc còn bị kẻ xấu ngáng đường, cản trở tiến độ.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.