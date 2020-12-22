Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu tài vận sáng rực, tuổi Hợi tiểu nhân chơi xấu

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý trôi chảy như nước, không gặp bất cứ khó khăn nào cản trở con đường thăng tiến của bạn. Những dự định ấp ủ bao lâu nay có cơ hội được thực hiện và nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn trước đây. Bạn có thể thoải mái tận dụng để kiếm lại số tiền đã đánh mất.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của bạn xảy ra những gì trong một ngày.

Vận trình của Dần có khá nhiều tin vui, tiền bạc đều dư dả tiêu xài không lo nghĩ trong thời điểm này. Bạn có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ người khác nên công việc có nhiều bước tiến triển vượt trội. Bạn có thái độ làm việc tốt nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Chuyện tiền bạc của bạn cũng khá vượng, tha hồ tiêu xài.

Công việc của bạn gặp phải nhiều chuyện không vui, tiền bạc thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Điều này giúp bạn có nhiều động lực làm việc, thực hiện ước mơ của mình. Bạn cũng tự tin hơn về bản thân nên làm gì cũng thành công. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng. Người kinh doanh cũng tha hồ đếm tiền.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Mão tiền bạc chất đầy - Ảnh minh họa: Internet

Mão không còn lo lắng về chuyện tiền bạc vì kho bạc cứ hết rồi lại đầy, không phải vay mượn khắp nơi. Bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên nên được đánh giá cao tài năng. Vận tiền bạc của bạn cũng gặp khá nhiều chuyện vui, tha hồ tận hưởng thành quả bản thân đạt được trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn gặp không ít họa thị phi trong thời điểm này. Vận tình duyên của bạn không mấy khởi sắc, không tìm được ý trung nhân như ý. Người có gia đình, vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Công việc của bạn cũng không nhận được nhiều tin vui, tiền bạc thất thoát.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn tiêu tiền khá đỉnh. Thu nhập của bạn ổn định, làm một tiêu mười không sợ bất cứ ai cản đường. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng thăng hoa.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Ngọ bị khiển trách - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ bị cấp trên khiển trách vì không tập trung vào công việc được giao. Bạn lơ là nên làm việc gì cũng hỏng, không mang lại nhiều kết quả tốt. Những dự định ấp ủ bao lâu nay không đạt được thành tựu như ý, tiền bạc thất thoát nhiều nên nợ nần chồng chất không đếm xuể.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Mùi

Trong công việc, Mùi được công nhận tài năng, cấp trên ưu ái cho nhận nhiều dự án lớn tha hồ thể hiện tài năng. Trong chuyện tình cảm, Mùi không có nhiều cơ hội gặp gỡ ai nên người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Thân

Thân tài lộc, tình duyên không như ý. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này thất thoát nhiều, không gặt hái được nhiều thành tựu như ý mình mong muốn. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, có thể sẽ có kẻ thứ ba chen ngang khiến mối quan hệ rạn nứt.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Dậu

Công việc của Dậu gặp nhiều chuyện vui, tài vận bùng nổ sáng rực trời. Tài năng của bạn đã được công nhận, cấp trên ưu ái đảm nhiệm nhiều dự án lớn. Bạn có thể vươn lên giữ vai trò lãnh đạo, tiền bạc đều chạm đỉnh tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hưởng vinh hoa phú quý ngập trời.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Tuất thu nhập đổ về ồ ạt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu lớn, nguồn thu nhập đổ về tiêu hoài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội thoát ế, gặp được mối duyên lành như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 23/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi bị tiểu nhân hãm hại, bước ra đường là gặp họa từ trên trời rơi xuống. Trong công việc, vì bạn nhiệt tình thái quá nên gánh không ít họa thị phi. Những việc bạn làm đều phản tác dụng, mang lại nhiều chuyện buồn phiền không dứt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm