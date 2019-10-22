Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ chật vật kiếm tiền, tuổi Ngọ công danh thăng tiến

Tý may mắn về chuyện tiền bạc. Ngày thứ Tư, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên chuyện làm ăn cũng hanh thông, thuận lợi. Những người độc thân gặp được ý trung nhân. Những người có gia đình, người yêu sẽ có tin vui lớn về tiền bạc, có thể là trúng số độc đắc.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của 12 con giáp kẻ lao đao lận đận vì tình duyên không như ý muốn, người không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đừng để bản thân phải nóng giận hay có những hành động quá khích làm tổn thương người khác. Nhất là đồng nghiệp, bạn bè. Đừng nói những lời khiến họ không vui. Bạn nên khôn khéo trong cách cư xử để khi khó khăn còn có người giúp đỡ.

Sửu đón nhận nhiều điều bất ngờ xảy ra với mình. Đa phần đều là tin tốt về chuyện tiền bạc. Không những vậy chuyện tình duyên cũng khá khởi sắc. Bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, nhất là về mặt tiền tài. Hai người hợp mệnh nên chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Mão chuyện tình cảm thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm của bạn đang rất hòa hợp. Có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn và người ấy sẽ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả hai không còn bất đồng quan điểm hay hiểu lầm không đáng có. Nhờ vậy mà bạn tập trung hết mình vào công việc, không xảy ra sai sót gì.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn một bước lên hương, nhất là về tiền bạc. Công việc của bạn khá ổn định, làm gì cũng đạt được thành quả tốt. Bạn không còn sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường thăng tiến. Tuy nhiên công việc nhiều, có vô số áp lực khiến bạn mệt mỏi, nhưng hãy cố gắng vượt qua. Bởi đây là cơ hội tốt để bạn thăng tiến trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Tỵ gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn khá vất vả trong chuyện tiền bạc nên vay mượn khắp nơi. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng sa sút. Tỵ gặp phải nhiều chuyện buồn phiền nên công việc cũng trì trệ, bị cấp trên khiển trách, có thể sẽ giảm lương, thưởng trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ công danh sáng chói, hạnh phúc ngời ngời. Bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Cấp trên và đồng nghiệp nhận ra tài năng của bạn. Vì vậy hãy thể hiện hết mình, lấy lại những gì đã mất trong thời gian vừa qua. Ngày thứ Tư là thời điểm tốt để bạn ghi điểm trọn vẹn trong mắt mọi người.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Mùi công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Đặc biệt có quý nhân phương xa mang đến cho bạn nhiều may mắn. Không chỉ trong chuyện tình duyên mà tiền bạc cũng vượng sắc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Thân

Thân là con giáp mạnh mẽ, đa mưu túc trí nên tiểu nhân hãm hại cũng không chết. Người khác càng nói xấu, bạn càng có được nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Vì vậy hãy cứ bỏ ngoài tai những lời khó nghe. Cứ làm những điều bản thân thích, đừng quan trọng người khác nghĩ gì về mình.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Dậu tiền tình viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có vận trình thăng tiến không ngừng. Muốn tiền có tiền, muốn công danh có công danh. Bạn có thể sẽ thay đổi công việc. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện hết tài năng của mình. Tuy nhiên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng làm người khác phật lòng.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Tuất

Tuất kém may mắn trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Trong tình cảm, bạn bị đối phương lừa gạt, có thể sẽ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Trong công việc, Tuất nên cẩn thận mâu thuẫn với đồng nghiệp, có người tìm cách hãm hại, đâm sau lưng khiến bạn tiền mất tật mang.

Tử vi thứ Tư ngày 23/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu sang, kiếm được tiền tỷ trong ngày thứ Tư. Bạn giành được nhiều cơ hội làm ăn lớn nên vận trình lên hương. Cấp trên đánh giá cao vai trò của bạn. Vì vậy Hợi sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tập thể, tiên phong dẫn dắt mọi người đi lên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm