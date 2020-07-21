Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu trong rủi có may, tuổi Dần thời vận đã tới

Tâm linh - Tử vi 21/07/2020 04:42

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu trong may có rủi, tuổi Dần thời vận đã tới. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế?

Xem tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên dành nhiều thời gian cho người yêu, gia đình hơn. Đừng quá ôm đồm việc ở cơ quan mà ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân.

Tài lộc có tăng nhưng không nhiều, ở mức trung bình đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá vất vả trong hôm nay, làm gì cũng trầy trật không suôn sẻ. Nhưng cuối ngày sẽ có quý nhân giúp đỡ bạn chuyện tiền bạc. Đây có thể là một ngày trong rủi có may.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Tu ngay 22/7/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tin vui trong công việc hoặc tài lộc. Thời vận của tuổi Dần đã tới, hãy tận dụng triệt để nhất có thể.

Tuổi Dần nên giúp đỡ người trong nhà nhiều hơn, họ mới là người cần bạn nhất.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Mão

Thay vì chỉ than vãn những chuyện không như ý, tuổi Mão nên chủ động tìm phương án giải quyết.

Vận may không tự dưng đến, đều một phần do nỗ lực của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đừng quá căng thẳng với công việc được giao. Bạn càng bình tĩnh thì càng dễ hoàn thành nhanh chóng.

Tài lộc dư dôi, có thể đầu tư hoặc tiết kiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Tu ngay 22/7/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ kinh doanh đừng quá xem thường lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Bạn làm gì cũng nên cân nhắc trước sau, may rủi.

Tài lộc không tăng nhưng vẫn đủ chi tiêu trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn những ngày trước nhưng từ hôm nay sẽ mở ra thời kỳ nhiều may mắn, thuận lợi. Đặc biệt những nhân duyên tốt đẹp, quý nhân sẽ tìm đến bạn trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên chú ý sức khỏe của mình trong hôm nay. Đừng làm việc quá sức mà suy kiệt sức khỏe.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, người có gia đình càng hòa hợp, gắn bó.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Tu ngay 22/7/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nếu phải đi xa trong hôm nay thì nên cẩn thận điềm mất tiền của.

Người có gia đình nên dành nhiều thời gian cho bạn đời hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn thận điềm tiểu nhân hãm hại trong công việc. Bạn làm gì cũng nên suy nghĩ trước sau.

Tài lộc chưa tăng, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất chú trọng đến sức khỏe hơn, đừng thức quá khuya hay làm việc quá nhiều.

Tài lộc sẽ khởi sắc trong vài ngày tới.

Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Tu ngay 22/7/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 22/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc. Người này sẽ cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ: Tháng 8 thần Tài giá đáo, tháng 9 quý nhân lâm môn, tháng 10 tình duyên đỏ thắm

3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ: Tháng 8 thần Tài giá đáo, tháng 9 quý nhân lâm môn, tháng 10 tình duyên đỏ thắm

Càng về gần cuối năm, 3 con giáp này càng được ưu ái tài lộc và vận may. Họ chỉ ngồi không cũng có tiền trong 3 tháng hoàng kim 8, 9 và 10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng