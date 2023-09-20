Tử vi thứ Tư ngày 20/9/2023: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, qua giai đoạn gian khổ, bắt đầu thời kỳ ngồi mát hưởng bát vàng

Tử vi hôm nay ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi biết cách xây dựng hình ảnh tốt trong mắt mọi người.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn biết cách dành thời gian xây dựng gia đình của bản thân.

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp hanh thông, xây dựng hình ảnh trong mắt mọi người rất thiện chí.

Tài lộc: Về tài lộc, bạn tăng thu nhập bằng cách đầu tư đa kênh.

Sức khoẻ: Tư duy về sức khỏe của bạn chia sẻ ra nhiều đến bạn bè và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có xuất phát điểm không cao, tài năng và kiến thức của họ có hạn nhưng họ sống khéo léo và tử tế. Nhờ vậy, dù không gặp quá nhiều may mắn nhưng họ vẫn duy trì được cuộc sống bình an và tiền bạc đủ tiêu xài.

Con giáp này thân thiện và luôn biết điểm dừng trong các phát ngôn của mình. Họ ít khi vướng vào những chuyện thị phi ở nơi làm việc và bên ngoài xã hội.

Từ ngày mai, người tuổi Tý đứng trước cơ hội làm giàu có 1-0-2. Họ được hậu thuẫn và giúp đỡ về mọi mặt từ vốn liếng đến nhân sự. Bản thân họ chỉ cần có một chiến lược cụ thể và rõ ràng để nắm chắc thành công, kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 20/9/2023, nữ tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn nam. Công việc hay nhân duyên đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bản mệnh.

Nữ giới tuần này nên cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Những người muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng để làm chỗ dựa cho bản thân sẽ thuận lợi, đừng lo. Nam giới nên tiết chế tính hung hăng thì sẽ suôn sẻ, không bao giờ gặp khúc mắc trong công việc.

Vận trình tài lộc tiến triển từ giữa tuần trở đi. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt nên lợi nhuận gia tăng gấp bội. Tuy nhiên đầu tuần cần cố gắng, không chi tiêu lãng phí, không ăn chơi đàn đúm.

Tình duyên vượng sắc, chuyện cưới hỏi diễn ra tốt như dự định, người độc thân được mai mối, sớm thoát ế tìm được người phù hợp. Duyên trời đã se, nhưng có nên đôi lứa hay không thì phải lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.