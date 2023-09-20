Tử vi thứ Tư ngày 20/9: Lộc trời rải ngay nhà 3 con giáp, vàng bạc đổ về chất đầy két, bứt phá thành đại gia, phước báo trùng phùng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trăm sự đại cát đại lợi, có của ăn của để trong ngày 20/9.

Tuổi Dần

Trong ngày 20/9 người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 20/9: Lộc trời rải ngay nhà 3 con giáp, vàng bạc đổ về chất đầy két, bứt phá thành đại gia, phước báo trùng phùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày 20/9 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng. Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc kinh doanh của người sinh năm Ngọ cũng dần thuận lợi, mang lại cho họ nhiều của cải.

Tử vi thứ Tư ngày 20/9: Lộc trời rải ngay nhà 3 con giáp, vàng bạc đổ về chất đầy két, bứt phá thành đại gia, phước báo trùng phùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày 20/9, người tuổi Thân giữ được tinh thần tích cực và lạc quan, chính vì thế mà chuyện gì đến tay bạn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này đã nhanh chóng tìm lại niềm tin, hi vọng mới sau những đổ vỡ tình cảm. Có thể nói,” sau cơn mưa trời lại sáng”, sau những khó khăn, rắc rối thì lúc này bạn đã hiểu ra những điều quan trọng trong một mối quan hệ, từ đó xây dựng nên những điều tốt đẹp và tích cực hơn. Trong công việc, mọi kế hoạch của bản mệnh đều tiến hành trơn tru bởi khi bạn cần việc gì thì ngay lập tức có người hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì bạn nên kiểm tra lại mọi việc kỹ càng cho dù đối phương có nhiệt tình giúp đỡ tới mức nào đi nữa.

Tử vi thứ Tư ngày 20/9: Lộc trời rải ngay nhà 3 con giáp, vàng bạc đổ về chất đầy két, bứt phá thành đại gia, phước báo trùng phùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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