Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý đừng quá tin người, tuổi Thân cẩn thận mất tiền

Tâm linh - Tử vi 01/10/2019 12:08

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý cẩn thận tiểu nhân, tuổi Thân có thể bị mất tiền trong ngày mới. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp để biết  vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý phải đề phòng tiểu nhân chơi xấu. Trong mọi tình huống, bạn đừng quá tin tưởng vào người khác.

Bù lại, tình duyên trong ngày khá hòa hợp. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên tốt đẹp.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Sửu

Sự nghiệp, công danh của tuổi Sửu suôn sẻ, công việc phát triển tốt. Những ai kinh doanh sẽ tìm được cơ hội mở rộng thị trường.

Tài lộc khởi sắc, đặc biệt là với người làm công ăn lương.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Dần

tu vi thu tu ngay 2/10/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Dần có một ngày nhiều niềm vui. Trong công việc, bạn khám phá được nhiều cơ hội tốt.

Tài chính không tệ, nhưng cũng không dư dả, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, người tuổi Mão nên chú trọng sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi. Chỉ khi có sức khỏe tốt, bạn mới có thể hoàn thành nhiều kế hoạch trong tương lai.

Chuyện tình cảm không có gì phải bận tâm, bạn luôn có người ấy ở bên động viên, hỗ trợ.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên tránh tranh cãi trong ngày mới. Bạn nên bình tĩnh để chỉ tập trung vào chuyện của mình.

Về tài lộc, cơ hội kinh doanh hay đầu tư đang đến, hãy cân nhắc.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 2/10/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp cho biết, quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn. Đường công danh vì thế mà khởi sắc hơn.

Dù vậy, tài chính lại không khả quan, thất thoát nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ nên giữ vững trạng thái tích cực, đừng để thị phi ảnh hưởng.

Công việc có thể bị ảnh hưởng nếu tâm trạng của bạn không tốt, vì thế hãy cẩn thận tránh sai sót.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi gặp nhân duyên rất vượng trong ngày. Người độc thân có thể tìm được tình duyên mới. Người có gia đình tránh mâu thuẫn làm vợ chồng lục đục.

Về sự nghiệp, tuổi Mùi luôn có quý nhân giúp đỡ. Nhưng bạn vẫn phải cố gắng, đừng quá dựa vào người khác.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Thân

tu vi thu tu ngay 2/10/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên cẩn trọng với mọi quyết định về tiền bạc trong ngày mới. Đặc biệt là ai làm trong lĩnh vực tài chính, tránh sai sót.

May mắn trong ngày là tài lộc của tuổi Thân có cơ hội tăng.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu dù gặp chuyện khó khăn gì cũng có người trợ giúp, bản thân cũng rất cố gắng.

Tuổi Dậu vốn can đảm, mạnh mẽ nên không sợ bỏ cuộc. Chính điều này cũng giúp bạn vượt qua không ít khó khăn, trở ngại.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày nhiều niềm vui. Công việc vẫn theo kế hoạch, tài chính cũng ổn định.

Dù vậy, tuổi Tuất nên để ý đến sức khỏe của bản thân, dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu tu ngay 2/10/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 2/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có một ngày mới nhiều tài lộc, niềm vui. May mắn đang mỉm cười với bạn, hãy tận dụng.

Chuyện tình cảm dù có sóng gió nhưng sẽ không là vấn đề lớn, hãy kiên nhẫn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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