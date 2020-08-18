Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ ngồi không cũng có tiền, tuổi Tuất thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 18/08/2020 04:30

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ ngồi không cũng có tiền, tuổi Tuất thảnh thơi thoải mái. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có điềm không tốt với các mối quan hệ xung quanh. Có người ganh tỵ với bạn. Bạn đừng quá để ý, phản ứng gay gắt chỉ tăng thêm hiềm khích.

Tài lộc trung bình, tuổi Tý vẫn đủ chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu cẩn trọng phạm lỗi trong hôm nay. Tốt nhất bạn làm gì cũng nên thật cẩn thận.

Các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm có chút khó khăn, nên dành nhiều thời gian cho nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Tu ngay 19/8/2020 cua 12 con giap 3

 Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần làm việc có quý nhân giúp đỡ nhiều, dù vậy vẫn nên tự mình cố gắng nhiều hơn.

Tuổi Dần cẩn trọng phòng bệnh cảm cúm hay dạ dày trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn trong hôm nay, chuyện tiền bạc hay công việc đều thuận lợi.

Người đang yêu dù có cãi vã nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn được sếp khen ngợi trong hôm nay. Bạn tự tin vào khả năng của mình, bạn xứng đáng với những lời khen này.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Tu ngay 19/8/2020 cua 12 con giap 2
 Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ ngồi không cũng có tiền trong hôm nay. Thần Tài luôn kề bên bạn.

Dù vậy, gia đình lại có chút lục đục, cần cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ lao đao trong công việc. Bạn nên nghe theo lời khuyên của người có kinh nghiệm.

Tài chính tăng nhẹ, tuổi Ngọ không phải lo chuyện tiền bạc trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp được quý nhân tương trợ trong công việc.

Tuổi Mùi khá lo âu về chuyện tiền bạc trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Tu ngay 19/8/2020 cua 12 con giap 1
 Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có tin vui trong hôm nay, về chuyện tình cảm hoặc công việc.

Nếu là người có gia đình thì nên dành nhiều thời gian cho người thân.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu chật vật trong công việc, khiến tinh thần của bạn sa sút. Nhưng đừng quá bi quan, vì bên cạnh bạn luôn có nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá thảnh thơi trong hôm nay, chuyện gì cũng bình yên, suôn sẻ.

Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong chi tiêu, đừng vung tay quá trán.

Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Tu ngay 19/8/2020 cua 12 con giap 4
 Tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 19/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc. Tài lộc có dấu hiệu tăng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui tìm tới cửa nhà

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui tìm tới cửa nhà

Người xưa thường nói tháng 7 âm lịch là tháng không may mắn nhất trong năm. Để tránh vận xui đeo bám, bạn nên biết 11 điều đại kỵ không nên làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 48 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 36 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng