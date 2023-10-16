Tử vi thứ Tư ngày 18/10/2023 của 12 con giáp: Mùi thu nhập tăng cao, Thân may mắn phát tài phát lộc, Thân sự nghiệp vững vàng

Những người tuổi Mùi có tính cách ổn định và cẩn thận. Họ không chỉ xem xét các vấn đề của bản thân mà còn luôn để ý đến tình hình chung để đưa ra những cách ứng phó phù hợp nhất.

Đúng 18/10, con giáp tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà cuộc sống cũng ngày càng nhiều niềm vui.

Thái độ sống của con giáp này cũng rất tích cực. Họ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm nay.

Tâm trạng tốt của họ có thể kéo dài khi công việc thuận lợi, thu nhập cao để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 18/10/2023, tuổi Thân có thể kiếm được một khoản kha khá. Con giáp này táo bạo hơn hẳn và chấp nhận rủi ro lớn trong chuyện đầu tư, vì thế mà bản mệnh chiếm được lợi thế nhanh chóng hơn hẳn so với đối thủ.

Thậm chí, có một vài người phát tài dựa vào may mắn. Với đồng tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh cần có cách chi tiêu và sử dụng hợp lý, nếu không thì của thiên cũng sẽ trả địa. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên nhắc nhở mình không nên sống dựa vào khoản tiền này.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân ngày càng kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe những lời tâm sự của nửa kia. Hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn nên tình yêu sâu sắc đáng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 18/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang tạo dựng sự nghiệp vững vàng.

Công việc: Người tuổi Tuất có khoảng cách với đồng nghiệp, bạn chưa thật sự làm quen nhanh với môi trường mới.

Tình cảm: Bạn là người có nhiều cách cải thiện công việc cụ thể, tình cảm giữ chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang làm quen với nguồn tài chính mới, luôn cải thiện rõ ràng.

Sức khoẻ: Sử dụng những hoạt chất giúp đào thải độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.