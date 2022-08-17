Tử vi thứ tư ngày 17/8/2022 của 12 con giáp: Dần – Mão gặp được quý nhân giúp mở rộng công việc, Ngọ - Thân có tín hiệu tốt lành về tài chính

Tuổi Tý còn dễ có những quyết định không giống ai. Đây còn là ngày mà con giáp này không nên vội vàng mua sắm những món đồ mình cần, hãy chậm lại và tính toán thật kỹ đã. Đừng mua sắm bốc đồng, sẽ lại mắc sai lầm.

Hôm nay, nếu tuổi Tý gặp khó khăn thì đừng ngại ngần lên tiếng hỏi những người có kinh nghiệm, ví dụ như người thân của mình. Nếu con giáp này xin lời tư vấn, họ sẽ giúp được đáng kể.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tý cần chú ý bệnh dạ dày, xương khớp. Con giáp này nếu có bệnh nên điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ, không cứ thấy thuốc là uống. Ngoài ra hôm nay là ngày không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cần phải tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, các giác quan thực sự đóng vai trò quan trọng khi con giáp này khám phá một điều gì đó. Chúng sẽ không khiến bản mệnh thất vọng đâu.

Hãy tìm kiếm niềm vui, bởi vì sự thư giãn và thoải mái chính là những giá trị tích cực nhất mà con giáp này có được ngày hôm nay. Đừng áp lực với công việc đến mức không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu được khuyên chớ gây sự với một nửa của mình khi mà đối phương cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Bản mệnh nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần xứng đáng với một chút thời gian tự chiều chuộng, chăm sóc bản thân, nhưng đừng thái quá. Hãy hiểu rằng điều gì là quá đều không tốt, vậy thì mọi việc cần có ngưỡng.

Khả năng xử lý vấn đề của con giáp này không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ cho tới tình cảm. Bản mệnh nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để tránh lặp lại điều này.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày nên kiêng cữ cưới gả, mở thông đường nước. Do đó, bản mệnh nên lưu ý nên kiêng cữ những việc này trong ngày.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội mở rộng mối quan hệ. Người nào đó với tư duy rất nhạy bén sẽ đem đến cho con giáp này những ý tưởng thú vị, những gợi ý giá trị. Vậy thì hãy nắm bắt lấy và nhanh chóng triển khai các ý tưởng của mình.

Tuy nhiên, tuổi Mão đang tự làm khổ mình khi bị kịch hóa vấn đề lên. Hãy thả lỏng và thư giãn, đừng cố gắng trói buộc một thứ gì đó vốn không thuộc về mình, bởi vì những gì vốn là của bản mệnh thì sẽ không rời xa bản mệnh. Hãy thoải mái và sống đúng như những gì phù hợp với.

Trên phương diện tình cảm, dù khó khăn vẫn còn nhưng tình cảm của con giáp này và một nửa của mình vẫn rất tốt đẹp, dù sao bản mệnh vẫn có điểm tựa tốt tinh thần để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Và đừng quên đối phương cũng cần sự động viên từ bản mệnh.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên gia tăng sự kết nối với mọi người hơn. Đừng vội nghĩ tới việc được mất làm gì, hãy thể hiện sự vô tư, thoải mái khi tìm hiểu một người, con giáp này sẽ học hỏi được nhiều hơn từ họ.

Trong ngày mới này, cảm giác thất bại có thể khiến cho tuổi Thìn nóng mặt, nhưng hãy hiểu rằng không phải lúc nào bản mệnh cũng có thể giành chiến thắng. Hãy coi những mất mát ấy như một bài học, giúp cho mình trưởng thành hơn.

Phương diện sức khỏe của bản mệnh có chiều hướng tụt dốc, nhiều người cảm nhận rõ cơ thể đang yếu hơn trước rất nhiều. Bản mệnh nên chịu khó tập luyện, thường xuyên sưởi nắng để gia tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ vướng phải khó khăn khó lường, đòi hỏi phải quan tâm tới chi tiết. Sự hậu đậu có thể là nguyên nhân khiến con giáp này làm hỏng một số việc.

Tình hình tài chính của tuổi Tỵ nay đã được cải thiện. Con giáp này có thể được giúp hoặc làm thêm nghề tay trái để kiếm đồng ra đồng vào trong thời gian khó khăn này. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể giải tỏa được lo lắng về vấn đề tiền nong.

Tuy nhiên sức khỏe của con giáp này đang đi xuống. Thời điểm này bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc dưỡng sinh, dưỡng tâm, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, có khoản tiền đang về mang lại cho tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn về cách thức làm việc, gia tăng thu nhập của mình. Số tiền tuy không không nhiều nhưng đáng trân trọng, con giáp này chớ nên tiêu hoang.

Những thay đổi liên quan tới chuyện tình cảm cũng xuất hiện. Ai đó dường như quan tâm đến tuổi Ngọ theo cách vượt xa mối quan hệ bạn bè. Chỉ cần bản mệnh đã sẵn sàng cho bước biến chuyển này trong quan hệ tình cảm này là hoàn toàn có cơ hội để thể hiện rõ lòng mình.

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Ngọ sẽ nhanh khỏi bệnh, ai đang ốm cũng tìm được cách thức phù hợp để chữa trị. Tuy nhiên, bản mệnh phải nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của các y bác sĩ để sớm hồi phục.

Tuổi Mùi

Sự mạnh mẽ chính là những điểm mạnh của tuổi Mùi. Hãy phát huy nó, đẩy mạnh nó, con giáp này sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Đừng bỏ lỡ vận may của mình để thể hiện bản thân theo cách tốt nhất.

Tiếc là con giáp này lại gặp phải những xung đột trong chuyện tình cảm, có thể hai người to tiếng với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. Nếu hai người vẫn không chịu nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn sẽ dễ bị kéo dài.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong nhà kho, phòng bếp và phòng của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Thân

Hôm nay sẽ mang tới tín hiệu tích cực về tiền bạc để tuổi Thân cảm thấy an tâm hơn với các kế hoạch của mình. Nếu ai đang đầu tư, chớ theo tâm lý đám đông vì bản mệnh đang đi đúng hướng rồi.

Đây là ngày mà con giáp này có thể có được sự ủng hộ hết mình cho cả những ý tưởng điên rồ nhất. Vậy thì hãy nắm lấy cơ hội này để trình bày những kế hoạch thú vị mà mình đang ấp, không chừng bản mệnh sẽ có được nhiều sự giúp đỡ bất ngờ.

Tuy nhiên, trong ngày mới này tuổi Thân dễ bị tủi thân vì những lời nói gây tổn thương, nếu cần khóc thì con giáp này nên học cho nhẹ lòng. Nhưng sau đó lại lấy lại sự mạnh mẽ của mình để tiếp tục đối mặt với khó khăn trong cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Hôm nay là thời gian để tuổi Dậu học hỏi những điều mới mẻ, vậy thì đừng để áp lực khiến cho mình phải tăng tốc và vấp ngã. Hãy chậm lại để trải nghiệm từng chút một, bản mệnh ắt sẽ trưởng thành hơn.

Vận trình tình cảm đôi lứa được cải thiện trong giai đoạn này. Vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết khi hai người càng ngày càng biết chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để có thể chọn được người ưng ý.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí trong miệng, khắp thân mình...

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể cảm thấy tức bực vì chuyện tiền nong không rõ ràng. Thậm chí, nếu xui xẻo con giáp này còn có thể bị mất tiền. Bởi vậy, bản mệnh nên cố gắng cẩn trọng hơn trong ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cảm giác không dễ chịu chút nào. Có những vấn đề mà con giáp này cần phải lưu tâm, chú ý, thay vì né tránh. Sự giả vờ không khiến cho mọi việc được giải quyết tốt, thế nên cách tốt nhất là hãy đối diện nó và xử lý nó sao cho ổn thỏa nhất.

Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng cần phải từ tốn. Khả năng tương thích thực sự là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Mọi thứ cần có thời gian để kiểm nghiệm và xác thực, đặc biệt trong các mối quan hệ, vì thế hãy tôn trọng cảm xúc của mình.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi đừng vội nóng nảy. Hành vi của ai đó là điều có khó hiểu, song con giáp này hãy chậm lại để quan sát và xem điều gì sẽ diễn ra. Phía trước còn nhiều điều để bản mệnh nhìn nhận và đánh giá.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cảm nhận được tình cảm của những người thân của mình rõ ràng hơn, những nghi ngại trong lòng cũng nhờ thế mà được giải tỏa. Bản mệnh cũng nên học cách đáp lại tình cảm vì những gì mọi người dành cho con giáp này thực sự đáng quý.

Tuy nhiên, tuổi Hợi cần chú ý, sức khỏe là vấn đề cảm thấy lo lắng nhất vào lúc này. Bản mệnh nên tìm cách để nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm sóc cơ thể đúng cách hơn, tránh việc suy nghĩ quá nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!