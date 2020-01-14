Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý an nhàn hưởng lộc, tuổi Tỵ thiếu trước hụt sau

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được nhiều lộc, ngồi không thảnh thơi cũng an nhàn, phú quý. Bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu thương. Điều này giúp vận trình của bạn một bước lên mây, tiền tiêu không hết, tinh thần cũng vui vẻ, hạnh phúc suốt một ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của 12 con giáp dự đoán được một ngày buồn vui, hanh thông, khó khăn ra sao để bản mệnh chuẩn bị được tâm lý của mình vững vàng nhất.

Theo tử vi mới nhất , Dần nhận được nhiều sự ưu ái của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Những công sức của bạn cuối cùng cũng được đền đáp. Nói chung ngày thứ Tư của bạn vô cùng nhẹ nhàng, thảnh thơi, không có khó khăn hay bất trắc gì xảy ra. Điều này giúp tinh thần và sức khỏe của bạn vô cùng khởi sắc.

Sửu nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng nói những lời khiến người khác tổn thương. Nếu không bạn sẽ bị chỉ trích, mối quan hệ tốt nhất cũng quay lưng. Trong ngày, chuyện tiền bạc của bạn cũng không mấy khởi sắc. Phải nói là vô cùng tệ hại, nợ nần chồng chất.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Mão tránh cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão cần thận trọng trong việc cho người khác mượn tiền. Vì những người đó không thật sự tốt. Họ chỉ lợi dụng lòng tin của bạn để trục lợi cho mình. Hãy khôn ngoan và sáng suốt hơn, đừng để bản thân vướng vào những chuyện không hay, đánh mất những mối quan hệ xung quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn có thời gian yêu đương, tìm hiểu. Vì vậy người độc thân thoát ế, tìm được người tâm đầu ý hợp. Cả hai sinh ra đã dành cho nhau nên vô cùng hiểu ý và có thể sẽ tiến đến mối quan hệ lâu dài sau này. Tuy nhiên công việc của bạn lại không như ý muốn, đánh mất cơ hội thăng tiến cũng như kiếm tiền.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Tỵ tiền bạc thiếu hụt - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc của Tỵ tuột dốc không phanh, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển, không tiết kiệm được. Những dự án được giao cũng không hoàn thành đúng hẹn. Điều này khiến cấp trên có ánh nhìn không hay về bạn. Lời khuyên cho Tỵ là đừng bao giờ làm những chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình. Có nóng giận cũng hãy biết kiềm chế.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ được Thần Tài liệt vào danh sách con giáp may mắn, được hưởng lộc. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, được tăng lương thưởng trong ngày thứ Tư. Tuy nhiên có những người không hài lòng với thái độ của bạn nên tìm cách nói xấu sau lưng. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, ấm ức nhưng hãy giữ bình tĩnh đừng để người khác nắm khuyết điểm.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Mùi thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Mùi thay đổi cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Bạn không còn bị những cảm xúc tiêu cực chi phối hay làm những điều ảnh hưởng đến người khác. Mùi biết dĩ hòa vi quý, không giận dỗi vô cớ mà luôn biết cách kiềm chế, không khiến người khác khó chịu.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Thân

Thân nên đầu tư vào những lĩnh vực bạn bè mời gọi. Vì đây là thời cơ tốt để bạn làm giàu, thăng tiến, một bước đi lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên làm gì cũng nên chú trọng chữ tín, danh dự, đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Dậu bị lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Dậu không như ý. Những mối quan hệ bạn gặp gỡ đều không đi đến đâu. Thậm chí còn bị lợi dụng, gây ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng cũng như công việc của bạn. Lời khuyên cho Dậu là tránh xa những chuyện thị phi, đừng rước họa về mình là tốt nhất.

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất bị bạn bè lừa gạt tiền bạc, đánh mất lòng tin. Ngày thứ Tư của Tuất vô cùng ảm đạm và mệt mỏi. Bạn cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được kết quả tốt. Tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay không cánh mà bay, sức khỏe sa sút, hay mắc những chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử…

Tử vi thứ Tư ngày 15/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều thay đổi trong vận trình ngày thứ Tư. Bạn không còn phải lo cơm áo gạo tiền hay bất cứ vấn đề gì. Vì ngày hôm nay, bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc, thảnh thơi nghỉ ngơi cùng người thân của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm