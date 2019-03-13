Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 13/03/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều chuyện rắc rối. Tuổi Dậu đón nhận tin vui từ nhiều nơi, lộc lá phủ kín nhà, không lo thiếu thốn, vay mượn.

Tuổi Tý

May mắn của tuổi Tý theo đuổi đến tận nhà. Bạn có cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực bất động sản, nhà đất. Vì vậy mà bạn kiếm được nhiều nguồn thu nhập, doanh thu tăng vượt trội. Người làm công ăn lương được cấp trên ưu ái, tạo cơ hội cho thăng tiến.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Sửu mọi sự hanh thông trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Việc buôn bán của bạn được thuận lợi, đồng vô đồng ra đều đặn. Người làm công ăn lương có thể được tăng thưởng, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng. Những xung đột của bạn bấy lâu nay cũng được hóa giải, đôi bên hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Dần

Nhờ vào tài năng và linh cảm nhạy bén, bạn lường trước được hết những khó khăn mình sắp đối diện. Thế nên Dần ít khi gặp phải sai lầm, thất bại. Trong ngày hôm nay, bạn nắm trong tay nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ, chỉ cần biết tận dụng có thể sẽ tiêu xài đến già không hết.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Mão bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại mọi lúc mọi nơi. Bạn không làm gì cũng bị dính phải họa thị phi. Mão nằm không cũng dính đạn, trở thành trung tâm bàn tán thị phi bủa vây. Ngày hôm nay của Mão vô cùng ảm đạm, vì vậy hãy thận trọng trong mọi việc. Suy tính kỹ càng rồi hãy quyết định.

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay, bạn phải đưa ra nhiều quyết định về tài chính. Bản mệnh không nên vay mượn kẻo rước buồn phiền vào người và đánh mất mối quan hệ của bản thân. Tốt nhất bạn nên sống yên phận, đừng hứa hẹn cho ai mượn tiền. Đừng vướng vào những cuộc cãi vã không đáng có.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Tỵ có sự nghiệp phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Tỵ có dấu hiệu phát triển vượt bậc. Những khó khăn bấy lâu nay cũng có cơ hội giải quyết. Mối quan hệ được cải thiện khá nhiều. Bạn gặp gỡ nhiều người nên mối làm ăn cũng tốt hơn trông thấy. Không chỉ vậy, cuộc sống của bạn cũng thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Ngọ

Ngày hôm nay của Ngọ khá thuận lợi, không xảy ra bất cứ biến cố nào. Có thể nói bạn không vướng phải thị phi, cũng không cãi vã. Nguồn tài chính cứ đổ về liên tục giúp bạn có được một ngày mua sắm thoải mái, không cần phải lo về giá.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 4
Mùi gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi khá vô tâm nên chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều rắc rối. Cả hai xảy ra tranh cãi khá nhiều. Bạn không chịu nhường nhịn, đối phương cũng không chịu đựng. Vì vậy mà chuyện tình cảm của bạn vô cùng u tối làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của bạn.

Tuổi Thân

Vận trình của Thân không suôn sẻ, làm gì cũng không gặp nhiều thuận lợi. Bạn nên thận trọng trong mọi việc để tránh khỏi những sai lầm. Đứng trước những điều khó khăn, bạn nên bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn. Đừng đánh mất những gì mình đã gầy dựng được chỉ vì sự nóng giận tức thời.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 5
Dậu có nguồn tài lộc dồi dào trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Dậu mang lộc lá về phủ đầy nhà mà không cần dựa vào bất cứ mối quan hệ này. Ngày hôm nay của bạn vô cùng hanh thông. Người kinh doanh tìm được nguồn khách hàng béo bở, ký được nhiều hợp đồng làm ăn tiền tỷ.

Người làm công ăn lương được tăng lương, thưởng. Tuy nhiên hôm nay, bạn nên biết cân bằng mọi chuyện, đừng để bản thân căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Tuất

Tuất dễ nóng giận, bực bội trong lòng vì vậy mà bạn dễ đánh mất nhiều mối quan hệ xung quanh. Bạn bị người khác làm khó dễ trong công việc. Khi lưu thông trên đường cũng gặp nhiều va quẹt. Thế nên bạn hãy cẩn thận trong chuyện xe cộ, đi đứng.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 13/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mão bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dậu lộc lá đầy nhà - Ảnh 6
Hợi có công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Hợi đang trên đà thăng tiến. Cấp trên tin tưởng giao cho bạn nhiều hợp đồng lớn. Vì vậy mà Hợi có cơ hội bộc lộ hết những khả năng của mình, không cần nhờ quá nhiều vào người khác. Ngày hôm nay của bạn vô cùng thuận lợi cả về công việc lẫn chuyện tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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