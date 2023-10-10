Tử vi thứ Tư ngày 11/10 của 12 con giáp: Tý xây dựng mối quan hệ mới, Thìn tài lộc rủng rỉnh, Mùi làm đâu thắng đó

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 11/10/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, vì vậy bản mệnh chẳng hề ngại ngần khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới.

Với người độc thân, con giáp này không thích dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với người khác mà thích chìm đắm trong thế giới cá nhân hơn. Chính vì vậy, dù có người chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng thường tìm cách từ chối khéo.

Tuy nhiên có những dấu hiệu báo động trong chuyện tình cảm của tuổi Tý. Con giáp này có vẻ khá thờ ơ trong mối quan hệ hiện tại. Nếu vẫn còn yêu thương và trân trọng nửa kia, bản mệnh cần quan tâm và dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thìn là người hiền lành, tốt bụng và luôn tập trung vào sự cân bằng, hài hòa. Họ thích sự công bằng và giỏi giải quyết các mối quan hệ cá nhân.

Đối với người tuổi Thìn, từ ngày 11/10 sẽ là giai đoạn tràn đầy thử thách và cơ hội. Họ sẽ có được cơ hội hợp tác mới hoặc một cuộc đàm phán quan trọng trong sự nghiệp. Điều kiện tài chính của con giáp này cũng sẽ được cải thiện và có thêm một số nguồn thu nhập từ “nghề tay trái”. Tuy nhiên, tuổi Thìn cần chú ý đến việc lựa chọn đối tác và tính hợp lý trong việc thu xếp tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 11/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay tiếp đón những khách hàng thân thiết, bạn hoạt ngôn, giao tiếp tốt.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc luôn có cách nhìn thấu đáo trong công việc, bạn là người giỏi giao tiếp trong lúc làm việc.

Tình cảm: Bạn không thoải mái khi ở cạnh những người không chân thành.

Tài lộc: Thiếu kiên nhẫn trong cách quản lí tài chính, nên kiểm tra và sâu sát vấn đề.

Sức khoẻ: Đang có sức khỏe tốt, nên kiểm tra thường xuyên theo định kì

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.