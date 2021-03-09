Theo tử vi 12 con giáp, đây là một ngày bình an với người tuổi Mùi. Công việc yên ổn tiếp diễn như mọi ngày. Gia đình bình yên, hòa thuận, không có điều gì khiến Mùi phải bận tâm, lo lắng.

Xem tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của 12 con giáp để bạn biết trước một số điều không hay có thể xảy ra, từ đó có cách đề phòng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại; đồng thời chuẩn bị tâm thế đón tài lộc, may mắn.

Mùi cũng nên đặt thêm một số cây xanh để tăng vượng khí cho ngôi nhà của mình.

Những người tuổi Mùi thường có tính cách khá cẩn thận, chỉn chu, luôn dành nhiều thời gian cho gia đình. Vào ngày này, Mùi có thể sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, mua thêm một số đồ nội thất để nhà cửa tinh tươm và đẹp đẽ hơn, chuẩn bị đón lộc tài trong thời gian tới.

Mùi bình yên, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Thân

Con giáp này được dự đoán sẽ có một ngày vô cùng an yên, hạnh phúc.

Từ sáng đến chiều, tâm trạng của Thân luôn phới phới ngập tràn niềm vui, bạn bè tíu tít sum vầy.

Những người tuổi Thân có tấm lòng ngay thẳng, bản tính thật thà, lại hào phóng, rộng rãi nên sống với bạn bè luôn được yêu thương, quý mến hết mực. Tử vi ngày mới cho hay, mọi thành công ngày hôm nay của con giáp này đều một phần nhờ vào những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Tuy nhiên, bạn bè cũng có người tốt, người xấu. Trước khi quyết định kết thân với ai đó, Thân cũng nên cẩn trọng suy xét, tránh bị lợi dụng khiến tiền tài thất thoát, chưa kể còn mang thêm bực thân, khó chịu trong người.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Dậu

Ngày này được dự đoán vô cùng rực rỡ với người tuổi Dậu. Con giáp này có thể tiến hành nhiều việc lớn trong ngày hôm nay như cưới xin, động thổ, khai trương… thì vạn sự tốt lành, như ý muốn.

Tử vi hàng ngày cho hay, nhờ nhận được lộc phúc của tổ tiên để lại mà Dậu có cơ may đón Thần Tài vào nhà. Tiền bạc tìm đến dồi dào, chật nhà chật két, khiến Dậu xông xênh mua sắm thả ga mà không lo hết tiền, gia đình và bạn bè cũng có phần hưởng lây.

Nhân dịp này, Dậu cũng nên dành tiền đầu tư cho việc học hành, vừa nâng cao kiến thức, vừa có bằng cấp để thuận lợi cho công việc của mình. Dậu càng học lên cao, đầu óc càng sáng láng, minh mẫn do được phúc nhà phù trợ, chắc chắn đường công danh rạng rỡ chờ đón phía trước.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Tuất

Tử vi ngày mới cho hay, Tuất có một ngày thành công mỹ mãn trong công việc của mình.

Công việc của con giáp này bất ngờ có người trợ giúp, đưa ra cách thức, phương pháp làm mới khiến họ gỡ nút khó khăn, mọi việc trở nên trôi chảy thuận lợi. Chính may mắn này khiến Tuất trở nên nổi bật trong mắt đồng nghiệp và lãnh đạo công ty, tạo đà để họ tiến lên vị trí cao hơn trong công việc.

Tuất cũng nên chú trọng chăm sóc sức khỏe của bản thân. Lâu nay, vì công việc gặp trở ngại nên con giáp này cũng vất vả, lao tâm khổ tứ, lo lắng nhiều đến mất ăn mất ngủ. Nay mọi việc thuận lợi, Tuất nên dành thời gian thể dục thể thao, ăn ngủ điều độ để tránh một số bệnh liên quan đến xương khớp, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

Tuất nên chú trọng chăm sóc sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Hợi

Hợi vốn là con giáp nhiều bình an, mọi việc tốt đẹp tự nhiên đến mà họ không phải quá vất vả, lăn lộn gì.

Thứ Tư ngày 10/3, theo tử vi ngày mới, tài lộc thông suốt đến với con giáp này. Hợi làm việc gì cũng thành công ngoài mong đợi. Nếu phải đi thi thì điểm cao sáng chói. Nếu kinh doanh, buôn bán thì khách đông như "trẩy hội", hàng hóa bày đâu hết đó, không kịp nhập thêm về. Tiền bạc cứ vậy mà tìm đến, đếm mỏi cả tay.

Nếu có dự định quan trọng gì, Hợi nên tranh thủ làm trong ngày hôm nay, đừng chần chừ tính toán mà để lỡ mất vận may tốt đẹp.

Tử vi 12 con giáp cũng cho hay, vào ngày này, Hợi nên tránh không đi lại bằng đường thủy vì có thể gặp tai ương, bất trắc.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Tý

Tý nên cẩn trọng để không dính phải hạn thị phi. Con giáp này cần cẩn trọng lời ăn, tiếng nói của mình, đôi khi tâm của mình tốt nhưng cách nói lại có thể khiến người khác hiểu lầm, khiến chuyện bé xé ra to, rồi câu chuyện đồn thổi khiến danh dự của bạn bị ảnh hưởng.

Vì vậy, tốt nhất, Tý nên hạn chế bàn chuyện ra vào, chú tâm vào công việc của mình, ai nói gì mặc ai, không tham gia đàm tiếu.

Cuối ngày, Tý còn có thể nhận được tin vui trong gia đình của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Sửu

Sửu hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui trong chuyện tình cảm. Theo tử vi ngày mới, chuyện tình yêu của Sửu có chuyển biến rõ rệt, càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Đây là con giáp khá giàu tình cảm, hết sức chân thật trong tình yêu, tuy nhiên lại vụng về trong việc thể hiện tình cảm, khiến đối phương nhiều khi không hiểu hết tấm lòng của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, tình cảm của họ cũng đã được đáp lại. Đối phương đã rung động trước tấm lòng của con giáp này.

Thứ Tư ngày 10/3 là một ngày tràn ngập niềm vui của Sửu, tâm trạng vui sướng, hân hoan không gì tả nỗi. Sửu cũng cởi mở tấm lòng, sẻ chia tâm tư để cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn.

Sửu đón tin vui trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho hay, Dần có một ngày công thành danh toại. Con giáp này sẽ có hỷ sự liên quan đến công việc, có thể là ký kết được một hợp đồng thành công mang về cho công ty khoản lợi nhuận béo bở, hoặc nhận được một lời hợp tác làm ăn quan trọng nào đó…

Chưa kể, lộc tài còn tìm về với họ, mang theo tiền bạc dư dả, khiến Dần rủng rỉnh tiêu pha.

Thành công đến bất ngờ sẽ khó tránh khỏi sai sót nên Dần cần cẩn thận tìm hiểu kỹ đối tác làm ăn, có thể tìm người tâm đầu ý hợp làm chung với mình.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Mão

Mão được dự đoán có một ngày nhiều bất an, tâm trạng có phần bồi hồi và lo lắng.

Buổi sáng, Mão có thể nhận tin không được vui lắm từ gia đình của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi việc nhanh chóng được hóa giải thuận lợi.

Buổi chiều, Mão nên hạn chế đi lại ngoài đường, từ chối các chuyến đi xa để phòng ngừa rắc rối, tai ương có thể xảy ra. Mão nên dành thời gian đọc sách, tu luyện tâm tính, luôn giữ bình tĩnh và tự tin trong mọi tình huống, chờ đón vận may chuẩn bị đến với bạn trong thời gian tới.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Thìn

Thìn sẽ trải qua một ngày vô cùng bận bịu, đầu tắt mặt tối. Mới sáng sớm, việc đã dày đặc khiến con giáp này vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp. Việc này chưa xong, sếp lại giao ngay việc mới.

Tuy nhiên, Trời sinh Thìn là con giáp thông minh và nhanh nhẹn, nên mọi việc tuy nhiều nhưng lại được giải quyết rất khoa học và mau lẹ, khiến cấp trên cũng phải thán phục. Đây cũng là cơ hội để Thìn chứng tỏ khả năng của bản thân cho mọi người thấy.

Đến chiều, Thìn sẽ nhận được lời mời ăn uống, dự tiệc cùng bạn bè. Con giáp này sẽ có một buổi tối tràn ngập niềm vui.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ sẽ một ngày đỏ như son. Chuyện tiền bạc hay chuyện tình yêu đều tiến triển bất ngờ ngoài mong đợi.

Tỵ vừa trải qua một thời gian nhiều khó khăn, công việc trắc trở, đụng đâu cũng có vướng mắc. Bước sang năm Tân Sửu, mọi việc đã khởi sắc hơn với Tỵ. Ngày thứ Tư là một ngày đáng nhớ của Tỵ khi công việc bất ngờ tìm được hướng đi mới, có thể dễ dàng vượt qua khó khăn mà lâu nay đã cản trở họ.

Tỵ may mắn khi tìm được hướng đi mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thuận lợi này kéo theo thuận lợi khác, may mắn sum vầy khiến con giáp này đắc tài đắc lộc. Theo tử vi ngày mới, tiền bạc kéo đến khiến Tỵ chỉ việc ngồi đếm tiền, đổi xe sang, nhà đẹp.

Chuyện tình cảm cũng viên mãn khi cả hai ngày càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 10/3/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ phải cẩn thận trong ngày này bởi có thể gặp phải người xấu, khiến ảnh hưởng đến công việc cũng như danh dự của Ngọ.

Theo tử vi 12 con giáp, người xấu này có thể là bạn bè cùng làm ăn chung với nhau, nay thấy con giáp này gặp vận may, làm ăn thuận lợi mà đem lòng ghen tức, nghĩ cách hãm hại, cướp công của bạn.

Do đó, để tránh những bất trắc có thể xảy ra, Ngọ nên tìm người tin cẩn mà chơi. Với công việc, cần được sự tư vấn tỉ mỉ của người có chuyên môn cao, không để lộ sơ hở khiến người khác lợi dụng để đấu tố với bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.