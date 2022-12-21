Tử vi Thứ Tư may mắn ngập tràn: 3 con giáp ăn lộc ơn trên, phúc đức tề gia, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn tấn tới

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Tử vi 12 con giáp dự báo Thứ Tư tuần này là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Tỵ

Bắt đầu từ Thứ Tư tuần này, con giáp tuổi Tỵ có cuộc sống dần nở hoa, tài lộc dần nở rộ. Công việc của họ ngày một tốt lên mỗi ngày. Hy vọng rằng, với tín hiệu tích cực này có thể giúp người tuổi Tỵ củng cố niềm tin bên trong, ngày càng vững vàng trong công việc, không từ bỏ giấc mơ của mình.

Nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công tại nơi làm việc (nhất là với những người tuổi Tỵ đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư.

Với những người đang muốn thay đổi công việc, họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tinh thần tích cực, lạc quan nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Thứ Tư tuần này, người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, trong công việc, những người tuổi Mão sẽ có những ý tưởng sáng tạo mới, kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước.

Đặc biệt, vận may sẽ càng “nồng hậu” hơn đối với những người tuổi Mão làm kinh doanh. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Mão sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở.

Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Mão cũng không nhiều không kể hết.

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