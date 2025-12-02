Tử vi thứ Tư 3/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Vận trình tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Những khúc mắc bấy lâu nay giữa bạn và người ấy đều nhanh chóng được tháo gỡ. Song song đó, người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy mọi việc người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ may mắn. Đây là khoảng thời gian mà người tuổi này nhận được sự ủng hộ, hợp tác với mọi người nhiều hơn bình thường. Không chỉ dành lời khen mà còn thừa nhận rằng bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều mới có được như ngày hôm nay.

Về phương diện tình cảm, tình cảm của bạn và nửa kia trong thời gian này sẽ được cải thiện khi mà bạn dần biết quan tâm, chăm sóc hơn tới những sở thích của đối phương nhiều hơn.

Người tuổi Sửu sẽ gặp được những điều may mắn trong công việc. Hôm nay, tính cẩn thận và tỉ mỉ của bản mệnh rất có lợi cho các nhiệm vụ mà chòm sao này đang phải thực hiện. nên xem xét lại các chi phí cố định hàng tháng và chi phí biến động thường xuyên. Song, bạn nên xem xét lại các chi phí cố định hàng tháng và chi phí biến động thường xuyên.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp cho mọi kế hoạch của người tuổi này được tiến hành trôi chảy, êm đẹp. Việc “cày cuốc” chăm chỉ trong suốt thời gian qua giúp bản mệnh nhận được những thành tựu to lớn. Thực Thần xuất hiện cho biết, đường tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn, cơ hội lộc lá rộng mở nên hãy cứ mạnh dạn mà nắm bắt.

Tính cách thân thiện và hòa đồng của bạn với mọi người giúp mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình càng thêm khăng khít, vui vẻ. Các cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng giữ được sự hòa hợp, thuận hòa. Người độc thân cố gắng mở lòng mình hơn để tìm được một nửa yêu thương.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ gặp họa tiểu nhân, hao hụt tiền của khó tránh. Vận trình tài lộc đi xuống, túi tiền của bạn dễ bị thất thoát vì những khoản cho vay, bạn nên cân nhắc trước những lời chèo kéo của người khác. Sự tác động của Kiếp Tài khiến cho công việc của con giáp này trở nên khó khăn hơn, từ đó làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trong ngày.

Vận trình tình cảm kém sắc. Chuyện yêu đương của bạn và người ấy gặp những chuyện khúc mắc chưa thể giải quyết tại thời điểm này do gặp Mộc khắc Thổ. Dường như mọi thứ đã dần nguội lạnh và xa cách và không còn nồng nhiệt như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không mấy thuận lợi. Đường sự nghiệp của người tuổi này gặp hết khó khăn này đến trợ ngại khác do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Do đó, bản mệnh hãy chăm tham gia các hoạt động xã hội để cải thiện vận may bản thân.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp bất lợi. Sự ảnh hưởng của Tứ Hành Xung là nguyên nhân gây ra nhiều cản trở cho đời sống hôn nhân của bạn. Tốt nhất là cả hai cần cư xử khéo léo hơn để mối quan hệ được dung hòa một cách tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra may mắn đủ đường. Người tuổi này lúc nào cũng được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ khi gặp khó khăn trong công việc. Bên cạnh đó, Lục Hợp trợ vận mang đến cho bản mệnh những thành quả xứng đáng, từ đó có thêm động lực chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Chính Quan xuất hiện là lý do con giáp này liên tục gặp vận may liên quan đến tài chính nên có thể nói, bạn chẳng cần lo lắng gì cho ví tiền của mình trong ngày này.

Chuyện tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Người độc thân dễ dàng tìm một nửa yêu thương cho mình nhờ sự mai mối từ người thân, họ hàng. Chỉ cần mở lòng hơn nữa thì bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cơ hội yêu đương cho mình.

Tuổi Ngọ

Nhờ vào sự nâng đỡ của Tam Hợp nên người tuổi Ngọ làm việc gì cũng đạt được kết quả như mong đợi. Ngoài ra, sự chủ động sẽ mang đến cho bản mệnh cơ hội to lớn để phát triển sự nghiệp. Vận trình tài lộc chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Song, đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này đầu tư vào những lĩnh vực mà mình cũng không nắm rõ. Nếu không muốn “tiền mất tật mạng” thì tốt nhất là hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên rực rỡ. Thổ sinh Kim giúp cho chuyện tình cảm của bạn thêm tươi mới và nhiều tiếng cười. Hơn thế, việc coi trọng tình nghĩa giúp người độc thân nhanh tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Được Thiên Ấn chỉ đường dẫn lối, người tuổi này làm việc gì cũng chẳng sợ khó khăn, thử thách. Dường như con giáp này không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc nên đầu óc đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đồng thời, bạn còn cho phép mình thử giãn và hòa mình vào những điều tinh tế của cuộc sống.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hợp, ấm êm. Thủy sinh Mộc cho biết, việc thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện giúp phá vỡ mọi khoảng cách tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy.



Sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân cũng sẽ diễn ra không như ý muốn. Tử vi dự báo con giáp này bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng lại bị tiểu nhân phá hoại hoặc ai đó cướp công. Do đó, con giáp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bình tĩnh để ứng phó với mọi tình huống.

Vận trình tình cảm của con giáp này thiếu đi trọn vẹn. Ngũ hành tương xung tác động dự báo tình yêu thiếu trọn vẹn. Niềm vui không tròn, hiểu lầm chồng chất và sóng gió thì cứ liên tục tìm tới.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối ổn thỏa. Bạn đã giải quyết ổn thỏa mọi việc và đây là lúc đón nhận kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, nhiều bạn còn chưa hài lòng với số tiền kiếm được hiện tại nên cố gắng “cày cuốc” để có được khoản tiền như mình mong muốn.

Vận trình tình cảm tìm được điểm chung. Sau thời gian dài chiến tranh lạnh, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung nhờ những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Còn người độc thân có thể sẽ tìm được ý trung nhân nhờ sự chủ động.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này nên giữ bình tĩnh, công bằng nhìn nhận mọi thứ. Nếu cảm thấy bế tắc có thể tìm tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, không nên cố đối đầu với những người xung quanh.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cần bao dung hơn. Bản mệnh không chịu được sự lừa dối hay phản bội từ người mình yêu thương. Tuy nhiên, thay vì đòi hỏi sự hoàn hảo từ họ thì con giáp này nên vui vẻ chấp nhận thực tại.

Tuổi Hợi

Thực Thần nâng đỡ giúp người tuổi Hợi dễ dàng cải thiện được vị trí của mình trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được người cùng chung chí hướng để cùng nhau phát triển các hạng mục làm ăn. Vì biết cách chi tiêu nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Bạn là một người khá coi trọng trong việc hâm nóng tình cảm và không bao giờ để cảm xúc nhạt nhòa, nguội lạnh. Người độc thân tìm thấy được tình yêu nhờ sự mai mốt từ người thân, gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.