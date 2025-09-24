Tử vi thứ Tư 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Bản mệnh cũng nên cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể, những điều mà người tuổi Tý trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý trong hôm nay. Vì vậy con giáp này cần hết sức cẩn thận trong công việc. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng, gây trở ngại cho công việc của bản mệnh.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà con giáp này tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì

Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao hài hòa còn giúp con giáp này gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dường như con giáp này đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sớm sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, nghiên cứu trong thời gian tới. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Công việc nhờ thế mà tiến triển vô cùng hanh thông.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bản mệnh biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

Tuổi Mão

Do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay là một ngày may mắn của con giáp này, chính vì vậy nếu ấp ủ kế hoạch gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay không nên chần chừ, do dự mà bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp.

Ngoài ra, người tuổi Mão còn có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay. Người đó có thể là người quen của bản mệnh. Quý nhân sẽ chỉ cho bản mệnh hướng phát triển phù hợp, chắc chắn hơn vào tương lai. Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng, trở thành con giáp giỏi kiếm tiền.



- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn sẽ cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cần kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên cả thèm chóng chán. Để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì nên cố gắng kiên trì đến cùng.

Còn nếu luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, bản mệnh sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao đâu. Về phương diện tài lộc trong ngày có điểm sáng. Người tuổi Thìn cần phải lên kế hoạch rõ ràng cho việc mua sắm tết để tránh rơi vào cảnh túng thiếu.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan nhập cục cảnh báo người tuổi Tỵ nên biết khiêm tốn, thu mình trong hôm nay để không mắc phải bẫy rập của kẻ tiểu nhân. Con giáp này có thể bị tiểu nhân hất cẳng, đá mình ra khỏi ghế bất cứ lúc nào nếu không làm việc nghiêm chỉnh và bớt bớt cái tính bao đồng lại.

Bên cạnh đó ngũ hành Hỏa khắc Kim, bản mệnh thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của đối phương chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm.

Tuổi Ngọ

Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhìn chung vận trình hôm nay tiến triển khá suôn sẻ, thuận lợi.

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa, người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Tuy chưa tiến tới tình yêu nhưng có thể sau quá trình tìm hiểu biết đâu con giáp này và đối phương sẽ dần cảm mến và yêu thương nhau.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi ổn định, không có quá nhiều áp lực. Khi con giáp này đang có công việc đâu vào đó thì việc dành thời gian để tăng cường các mối quan hệ xã giao cũng giúp thêm đối tác và dễ nhận được tiền, quà hoặc mời đi ăn uống.

Ngoài ra, bản mệnh còn được quý nhân tam hợp nâng đỡ nên có khả năng hấp dẫn cực lớn với người khác phái. Nhờ thế mà người tuổi Mùi tìm thấy một nửa sau bao lâu nay. Thực ra, cũng bởi con giáp này đã tự tin hơn vào bản thân, biết được mình cần gì, muốn gì chứ không phải lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn phù phiếm.



- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tai bay vạ gió vào ngày hôm nay. Có thể những đánh giá không chính xác khiến cho con giáp này mất đi tâm trạng làm việc hào hứng, mất thêm khoảng thời gian để định hình và lấy lại tinh thần.

Ảnh hưởng của cục diện tương phá, đường tài lộc không được như ý. Con giáp này cần phải chú ý chi tiêu hợp lý hơn. Kiếm tiền khó khăn vất vả thì bản mệnh phải biết trân trọng thành quả lao động của mình. Ngoài ra, bạn đừng vung tay quá trán, vì những ham muốn nhất thời mà chi tiêu hoang phí.

Tuổi Dậu

Do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai làm điều gì khiến con giáp này không vừa ý. Bản mệnh rất dễ nói lời tổn thương người khác bởi cái tính nói năng mà không suy nghĩ.

Con giáp này hãy chú ý cách diễn đạt của mình sao cho khéo léo để tránh những rắc rối không đáng có. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy, bởi có thể chính tuổi Dậu cũng đang mắc sai lầm mà không nhận ra.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bản mệnh cần giữ khoảng cách với họ nếu không muốn vướng vào rắc rối nhé.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần quan tâm đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn. Bạn không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bản mệnh đã là đúng đắn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thêm vào đó, nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Mọi người luôn dành sự yêu mến và tôn trọng cho bản mệnh.

Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu tuổi Hợi còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bản mệnh những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề trước mắt, không phải lo lắng quá nhiều.



- Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.