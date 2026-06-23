Tử vi thứ Tư 24/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, Mão - Thân nguy cơ mất tiền, khó khăn chồng chất

Tài lộc cũng khá ổn định nên không phải lo lắng gì nhiều. Điều quan trọng chính là suy nghĩ lạc quan luôn biết rằng nếu lúc này không có tiền thì sẽ có vào lúc khác. Con giáp này làm việc rất chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu khác nhau. Ngoài ra, bản mệnh cần có cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài với các đối tác đáng tin cậy.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý vô cùng hanh thông, thuận lợi. Chỉ cần con giáp này quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như kế hoạch đã lập ra từ trước đó. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác.

Trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ, con giáp này lại có được thêm nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân không thể ngờ được lần gặp gỡ đầu tiên mang lại nhiều cảm xúc đến vậy, tình yêu dường như đến từ cái nhìn đầu tiên. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình.

Đường tài lộc của người tuổi Sửu sẽ vô cùng vượng phát nhờ Thần Tài. Đặc biệt, chuyện buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, không phải lo lắng về áp lực công việc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi và khởi sắc ngoạn mục. Đồng thời, con giáp này có quý nhân trợ giúp nên có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh mua may bán đắt, chuyện làm ăn hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay nhiều không kể xiết, chẳng lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

May mắn là đường tình duyên có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và nâng cao cơ hội gặp được ý một nửa ưng ý cho mình. Trong khi đó thì tình cảm của các cặp đôi cũng ngày càng khăng khít hơn vì biết quan tâm chia sẻ với nhau.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày sẽ không được may mắn. Con giáp này vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng kết quả thu về cũng chẳng được là bao. Lời khuyên dành cho bản mệnh là cần kiên định, giữ vững lập trường của mình, đừng do dự hay thiếu quyết đoán.

Chính vì thế trước khi quyết định bất cứ việc gì, con giáp này hãy tìm hiểu kỹ càng, xem xét mọi thông tin. Nếu bản thân tuổi Mão không đủ tự tin thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng mình. Bởi mọi người sẽ cảm thấy sản phẩm của bản mệnh đáng sử dụng nếu bản thân con giáp này chắc chắc về công dụng và giá trị của nó.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày sẽ không được may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ không được như ý. Tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị. Bản mệnh vô cùng bối rối và phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giải quyết vấn đề.

Hơn nữa, con giáp này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong ngày thứ Ba này. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là tiền bạc đội nón ra đi. Tuổi Thìn hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dễ nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong chuyện làm ăn có khi phải giữ chính kiến của mình, nhưng cũng có khi con giáp này phải lắng nghe lời khuyên của mọi người. Bản mệnh đã quyết định sai lầm lần này khi nhất nhất làm theo ý mình.

Tài lộc vốn đang ở trong tay nay vì sai lầm mà lần lượt ra đi. Con giáp này biết được những điểm mình sai và vấp ngã nhưng tạm thời chưa tìm được đối sách để khôi phục lại tình trạng của mình. Đây là bài học đáng nhớ cho người tuổi Tỵ để tỉnh táo và sáng suốt hơn trong những quyết định của mình.

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Con giáp này đã cố gắng hết sức mình, dồn hết tâm sức và tập trung hết mức để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, giành lấy những mục tiêu đã đề ra. Chính vì thế mà bản mệnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, có cơ hội thăng tiến.

Con giáp này là người hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với bạn bè, đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi có những bước tiến quan trọng. Quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng.

Vận trình tình cảm không ngừng tăng tiến, mối quan hệ đang trong khoảng thời gian rực rỡ nhất. Bản mệnh và đối phương đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. người còn độc thân cũng có cơ hội làm quen với nhiều người khác giới.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi có những bước tiến quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ phải đối mặt với cục diện Thân Hợi tương hại nên có thể gặp những rắc rối không mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, con giáp lại bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về tuổi Thân có thể hiểu lầm. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là người như thế nào.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu tiến triển vượt ngoài mong đợi, cơ hội thăng quan tiến chức đến với bản mệnh không còn bao xa. Con giáp này là người có phong thái lãnh đạo, có tầm bao quát rộng, đủ đức độ nên được lòng người, khiến đồng nghiệp xung quanh can tâm tình nguyện đi theo.

Mối nhân duyên của tuổi Dậu trong ngày mới này cũng khá tốt đẹp, đặc biệt là với những người chưa lập gia đình. Do đó, bạn hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng theo và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bản mệnh luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục nếu mình là người phạm sai sót, không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác.

Vận trình tài lộc cũng có dấu hiệu sa sút. Những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay nếu không muốn mối đầu tư của mình bị thất thoát. Cho dù tuổi Tuất có sốt ruột, có nuôi tham vọng có lớn đến đâu thì cũng bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, con giáp này cũng không nên than thân trách phận. Hãy suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay.

Về phương diện tình cảm, con giáp này dễ đánh mất hạnh phúc mình đang có trong tay. Đừng quá đòi hỏi về những điều không có thật. Duyên phận đến thì hãy mở lòng đón nhận. Con giáp này đặt ra tiêu chuẩn quá cao về nửa kia của mình mà không chịu nhìn ra xung quanh, cũng chẳng hề nhìn kĩ bản thân mình thế nào.



Người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.