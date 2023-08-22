Tử vi thứ Tư (23/8/2023): Mão sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất lĩnh thưởng ngay cuối ngày, Ngọ cả tháng lộc đổ dồn về căng túi

Tử vi ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thay đổi chóng mặt với nhiều sự kiện khá lớn.

Tình duyên: Tình cảm còn nhiều lo lắng, đừng buông bỏ những người đã cùng bạn cố gắng.

Công việc: Công danh người tuổi Mão còn vướng bận công việc, hãy để bản thân thử sức với nhiều công việc mới.

Tài lộc: Bạn xứng đáng tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân.

Sức khỏe: Yếu đuối, bi lụy làm cho tinh thần mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, có khả năng học hỏi tốt, tiếp thu kiến thức nhanh. Nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, được chỉ bảo tận tình, họ chắc chắn sẽ thành công.

Con giáp này thích sự rõ ràng, sòng phẳng nên được mọi người quý mến. Bản mệnh có nhiều quý nhân, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ.

Tử vi nói rằng ngày mới tới đây, người tuổi Tuất có thể hưởng lộc trời ban. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Họ kiếm được nhiều tiền nhờ năng lực cá nhân, sự thông minh tài trí. Bản mệnh có thể tiêu xài thoải mái, cuộc sống dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 23/8/2023, tuổi Ngọ làm công việc liên quan đến tài chính, tiền tệ gặp nhiều may mắn. Con giáp này còn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ, đó có thể là tiền lộc của khách hoặc tiền thưởng nóng nhưng đừng có khoe khoang.

Tuy nhiên, con giáp này có tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, lúc khó khăn bí bách không tìm ra người giúp đỡ mình. Làm ăn gần cũng không có lãi nhiều, bản mệnh nên xem lại và điều chỉnh trong khâu nhập hàng.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ được hâm nóng lên. Gia đình yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, không nghe lời người ngoài xúi bậy. Con giáp này còn có khá nhiều thời gian rảnh để làm những việc theo đam mê, sở thích mà không bị ngăn cấm.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!