Tử vi thứ Tư 23/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 21/04/2026 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/4/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra vẫn được Quý Nhân phù trợ nên việc kiếm tiền được duy trì khá tốt, có thể chi tiêu thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. Thiên Ấn che chở để người tuổi này có nhiều may mắn và lợi thế trong quá trình làm việc. Hãy tận dụng cơ hội này để phát huy năng lực của mình nếu muốn được đánh giá cao từ cấp trên. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Đây chính là thời điểm thích hợp để các cặp đôi về ra mắt hai bên gia đình. Người đã kết hôn đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà lời qua tiếng lại. 

 

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu có những tín hiệu tích cực. Với tinh thần hăng hái làm việc, công việc của người tuổi này đang trên đà phát triển rất tốt. Do đó, bạn hãy tiếp tục phát huy để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Nhân duyên vượng giúp cho người độc thân mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc sống hôn nhân gia đình được định sẵn luôn được êm ấm, hoà thuận.

 

Tuổi Dần

Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 13/11. Người tuổi này luôn lập ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong công việc. Cùng với sự siêng năng và chăm chỉ, bản mệnh đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Sự tự chủ tài chính giúp cho con giáp này nắm được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước đây. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ trở nên vô cùng hài hoà, nồng thắm. Người độc thân tìm thấy được cơ hội làm quen với đối tượng khác giới trong lần tình cờ nào đó. Bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng đâu xa mà ngay bên cạnh mình.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong ngày hôm nay sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Con giáp này có thể được thể hiện sở trường và thế mạnh của mình vào ngày này, đồng thời tiếp tục duy trì sự tự tin của bản thân để sự nghiệp ngày một tiến xa trong tương lai.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Người đang yêu nên trân trọng khi ở bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Người độc thân có thể gặp được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. 

Tử vi thứ Tư 23/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Mão trong ngày hôm nay sẽ diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió". Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này êm ấm, hòa thuận. Bạn và nửa kia khó lòng xa cách bởi những sóng gió, hiểu lầm trong cuộc sống. Người độc thân sẽ tìm được niềm vui riêng của mình mà không hề cảm thấy cô đơn.

Tuổi Tỵ

Mọi kế hoạch của người tuổi Tỵ sẽ đều diễn ra theo như người tuổi này mong muốn, từ đó tạo bước đệm vững chắc cho sự thăng quan tiến chức trong tương lai. Con giáp này sẽ có được nguồn thu nhập như mong muốn nếu biết cách nắm bắt tốt cơ hội cũng như tận dụng tốt thời cơ trong khoảng thời gian này. 

Vận trình tình cảm yêu thương ngập tràn. Lục Hợp Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho tình yêu lứa đôi càng gắn kết sau nhưng sóng gió trước đó. Đồng thời, kẻ thứ ba cũng không có cơ hội phá hoại tình cảm của hai người. 

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn có cơ hội phát huy tài năng của mình ở môi trường làm việc và thu về thành quả tốt đẹp nhờ có Thực Thần trợ mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh hãy nhớ rằng chớ chủ quan để tránh rủi ro xảy đến. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngày càng có chiều hướng tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia đang có khoản thời gian bình yên cùng nhau, do đó hãy thoải mái tận hưởng những giây phút “có một không hai” này. 

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày sẽ diễn ra vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Đây là thời điểm thuận lợi dành cho con giáp này đang theo đuổi con đường thành công. Đồng thời, mọi kế hoạch hầu như không gặp khó khăn nào cả nhờ có sự tương trợ của quý nhân. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc, ngọt ngào. Hiện tại, bạn đang cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi ở bên cạnh người ấy sau khi cùng nhau trải qua mọi thử thách, sóng gió của cuộc sống.

Tử vi thứ Tư 23/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang - Ảnh 2
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày sẽ diễn ra vô cùng hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân diễn ra không hề dễ dàng và sẽ phát sinh những vấn đề tiêu cực. Trong quá trình làm việc, con giáp này phải thật tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất, đồng thời đừng để lợi ích che mờ mắt mình. Người tuổi này cần nên tích lũy số tiền mà mình kiếm được ngay từ bây giờ để đề phòng những chuyện phát sinh cần sử dụng đến tiền bạc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn liên tục khiến không khí gia đình khá căng thẳng, ngột ngạt. Vậy nên, bạn hãy khắc phục tình trạng này ngay để mọi việc không trở nên không quá tồi tệ. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới. Ngoài ra, quý nhân còn giúp bản mệnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch hiện tại và gặt hái được nhiều thành tựu mới. Có vẻ như tài vận tăng tiến không ngừng trong khoảng thời gian này. Từ đó, con giáp này có được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng cho mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc. Bạn mau chóng hoàn thành công việc được giao và có nhiều thời gian hơn để dành cho người thân yêu của mình. Đồng thời, đây là còn là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thích. 

Tuổi Tuất 

Con đường thăng tiến của người tuổi Tuất sẽ gặp khá nhiều may mắn khi được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối trong khoảng thời gian này. Nhờ khả năng kiếm tiền giỏi, con giáp này luôn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh và có thể tiêu xài không lo nghĩ nên khiến không ít người mơ ước. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên hài hoà, tốt đẹp Dường như tình cảm đủ lớn để bạn bảo vệ tình yêu của mình trước những lời đồn thổi vô căn cứ. Ngoài ra, sự chủ động hâm nóng còn giúp cho tình cảm hai người thêm bền chặt, gắn bó. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được Quý Nhân chiếu mệnh nên hoàn thành sớm công việc bản thân. Đường công danh sự nghiệp hứa hẹn có bước tiến khi con giáp này có sự quyết đoán, quan sát đa chiều. Tuy nhiên, đừng bác bỏ mọi lời góp ý nếu không muốn mãi giậm chân tại chỗ.

Vận trình tình cảm vô cùng hạnh phúc. Người tuổi Hợi với sự chân thành, tinh tế đã đem tới cho nửa kia nhiều cảm xúc tích cực trong mối quan hệ này. Người độc thân khó tìm được người thương vì những tiêu chuẩn đặt ra còn cao.

Tử vi thứ Tư 23/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang - Ảnh 3
Người tuổi Hợi được Quý Nhân chiếu mệnh nên hoàn thành sớm công việc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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