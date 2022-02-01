Tử vi thứ Tư 2/2/2022 (Mùng 2 Tết Nhâm Dần) của 12 con giáp: Dần - Hợi mở rộng mối quan hệ, tương lai may mắn rợp trời, Tý - Tỵ gặp không ít sóng gió, trắc trở muôn nẻo

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Mão Tý Tương Hình có thể là nguyên nhân gây nên không ít sóng gió trong ngày hôm nay của người tuổi Tý, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc trong mùa Tết.

Lời khuyên dành cho những chú Chuột là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội phản ứng gay gắt bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy rập của những kẻ xấu bụng. Đối phương luôn cố gây hấn chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu và gây bất lợi cho bạn.

Thiên Tài mang đến cho người tuổi Sửu một ngày tài lộc vượng phát. Nhờ vậy, bạn không còn phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, thậm chí còn có người cho thêm tiền.

Người làm công ăn lương nếu chịu vất vả một chút thì bằng tài lẻ của mình có thể kiếm được thêm công việc bên ngoài, tăng thêm thu nhập, tha hồ tiêu xài trong ngày mùng 2 Tết này. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về cũng cao hơn nhiều, nên thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường để kịp thời đổi mới, thu hút nhiều khách hàng hơn.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hội mang đến cho người tuổi Dần những cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao, tăng khả năng gặp được quý nhân. Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển thuận lợi, thậm chí nếu có khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Hơn nữa, quan hệ xã giao hài hòa mang lại cho bạn sự lạc quan, tin yêu cuộc sống nhờ đó chuyện tình cảm của bạn cũng tốt đẹp hơn. Người độc thân đừng quá kén chọn, hãy mở lòng ra bạn sẽ nhất định chọn được người phù hợp. Hãy cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày Tỷ Kiên xuất hiện, người tuổi Mão có thêm sự quyết đoán và kiên trì để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Khi bạn đã tin tưởng vào lựa chọn của bản thân, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn. Bản mệnh có ý chí, có quyết tâm, hãy cứ tin vào năng lực của chính mình.

Đường tài lộc trong hôm nay không có nhiều biến động. Nguồn thu nhập hiện tại của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, cho nên nếu muốn tăng thêm thu nhập, sau kỳ nghỉ Tết, người làm công ăn lương có thể mạnh dạn tìm kiếm những việc làm tay trái ngoài giờ. Chắc chắn sẽ bận rộn hơn nhưng bù lại, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Thìn

Mão Thìn Tương Hại cho thấy người tuổi Thìn có thể vấp phải không ít chuyện rắc rối trong hôm nay. Họa thị phi rình rập, nhiều chuyện rối ren có thể xảy ra nhưng bản mệnh khó bề kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và cả công việc của những chú Rồng.

Trong chuyện tình cảm, những suy nghĩ áp đặt, cứng nhắc của bạn có thể sẽ đẩy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đi vào vực thẳm. Đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng mà gạt bỏ quan điểm của đối phương. Bạn cần học cách lắng nghe và trân trọng ý kiến của người ấy hơn.

Tuổi Tỵ

Dưới tác động của Thương Quan, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng vì thế mà không được thuận lợi. Dường như bạn vẫn chưa nhìn ra được vấn đề mình đang gặp phải nên vẫn mông lung, làm những việc không cần thiết. Bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của người có kinh nghiệm để chỉ điểm ra những mặt mình còn thiếu sót, từ đó kịp thời bổ khuyết.

Tình cảm của con giáp này giữ ở mức bình ổn, không sóng gió nhưng cũng chưa thực sự thăng hoa. Đường tình duyên của người độc thân có xu hướng khởi sắc hơn cả. Không cần phải đi đâu xa, xung quanh bạn, những người bạn tiếp xúc hàng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn sẽ mang lại sự bất ngờ trong tình cảm dành cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Ngọ là điềm báo tiểu nhân đe dọa vận trình hôm nay của bản mệnh. Có kẻ ném đá giấu tay, hãm hại bạn chỉ vì sự đố kị, đường tiến thân của con giáp này ngày càng trở nên bấp bênh do có quá nhiều lực cản. Nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước càng bị cạnh tranh mạnh.

Ngũ hành tương sinh là điềm báo tình duyên của mệnh chủ diễn tiến như ý. Người tuổi Ngọ hôm nay nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình, hâm nóng tình cảm sau những tháng ngày bận rộn khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt.

Tuổi Mùi

Dưới sự che chở của Tam Hợp, công việc của người tuổi Mùi vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh tìm được con đường phù hợp phía trước đúng với những gì mình mong đợi, dù là đang trong kỳ nghỉ Tết nhưng con giáp may mắn vẫn phát huy hết khả năng, nỗ lực không ngừng nghỉ để đi đến thành công.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm bạn khó tránh khỏi những tranh luận với một nửa của mình. Nếu quá nóng tính và không kiềm chế được trong các cuộc tranh luận, hãy chọn một dịp khác để trò chuyện và nhìn nhận lại thay vì cố gắng bảo vệ đến cùng quan điểm ngay lúc đó.

Tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện trong hôm nay chính là cát thần hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân. Con giáp này cần phải tranh thủ cơ hội để cố gắng, nỗ lực thể hiện khả năng của mình, nhờ thế mà đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Ra Tết, cấp trên có cái nhìn thiện cảm với những chú Khỉ và có ý định sẽ thử thách bạn thêm bởi những trọng trách mới trong thời gian tới. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh chứng minh được năng lực thực sự của mình và giành lấy vị trí xứng đáng, đừng ngần ngại, cũng đừng sợ thất bại mà hãy tự tin và cố gắng hết mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày Mão Dậu Tương Xung, người tuổi Dậu gặp không ít phiền não trong tình cảm. Tranh cãi liên miên khiến tình cảm của bạn và người ấy dần phai nhạt. Có thể sau khi tranh cãi, hai bạn nhanh chóng làm hòa, nhưng trong cơn nóng giận, những lời nói ra có thể khiến đối phương tổn thương và trở thành vết thương lòng khó lành.

Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân. Hôm nay bản mệnh hãy thận trọng với những lời mời hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống nhé. Có những lời đề nghị ngọt ngào ẩn chứa phía sau là nguy cơ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản đó.

Tuổi Tuất

Lục Hợp mang tới cho người tuổi Tuất cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn càng thêm hài hòa tốt đẹp. Người độc thân cũng nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp, kết thúc đời độc thân không ít niềm vui nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn.

Cát khí lan tràn cho thấy hôm nay còn rất thích hợp để tiến hành hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận. Nếu có ý định tự mình kinh doanh thì bạn cần phải tìm hiểu kĩ càng về thị trường, đồng thời tìm được đối tác làm ăn thích hợp.

Tuổi Hợi

Mão Hợi Bán Hợp báo hiệu người tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày thứ tư với nhiều niềm vui bất ngờ về đường tình duyên. Mọi hiểu lầm trước đó của hai bạn đã được tháo gỡ, sau những sóng gió, cả hai lại càng thêm trân trọng đối phương hơn.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có một ngày lộc lá đầy nhà. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, quy mô càng ngày càng lớn mạnh khiến bạn vô cùng hứng khởi và cũng đầy tự tin vào tương lai phía trước. Nếu nguồn vốn cho phép, bạn có thể nghĩ tới chuyện đầu tư sinh lời, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh.

Trong công việc, được Chính Ấn chỉ lối dẫn đường, người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến rõ ràng. Dù chỉ là bước tiến nhỏ, không được lớn lắm nhưng đó cũng là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khẻo, chiêm nghiệm.