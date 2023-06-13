Tử vi Thứ Tư 14/6, 3 con giáp đen không biết để đâu cho hết, dính thị phi, hoạ từ miệng mà ra, xài tiền như rác

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 20:48

Ngày hôm nay, 3 con giáp cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh rước hoạ vào thân.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra khá vất vả, gian nan. Người tuổi này có khả năng bị họa tiểu nhân đeo bám, có thể gặp nhiều cản trở trong quá trình làm việc. Dù bản mệnh cố gắng đến mấy cũng khó có được thành công nên hãy cảnh giác trước các mối quan hệ xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nên thận trọng. Trong chuyện tiền nong, con giáp này nên nhanh chóng giải quyết các khoản nợ và không nên cho vay hoặc đầu tư mạo hiểm để tránh “tiền mất tật mang”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Sự xung đột, mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không phải tự nhiên xuất hiện mà chính là do Ngũ hành Mộc Thổ tương khắc. Người độc thân khó lòng tìm được chân ái đời mình do bạn khá rụt rè khi giao tiếp với người khác.

Tử vi Thứ Tư 14/6, 3 con giáp đen không biết để đâu cho hết, dính thị phi, hoạ từ miệng mà ra, xài tiền như rác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Mão và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người. Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình. Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, tuổi Mão có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công.

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu nên bình tĩnh giải quyết sự quyết, tình cảm công việc chớ nên vội vàng. 

Công việc: Trong công việc vận trình hôm nay không khả quan, người tuổi Dậu dễ nóng tính, nên thường có phán đoán sai lầm. 

Tình duyên: Bạn và đối phương vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đẹp, lãng mạn dành cho nhau. 

Tài lộc: Tiền bạc hôm nay ổn định, tốn thêm ít tiền cho uống trà sữa, nước ngọt. 

Sức khỏe: Vóc dáng ngày càng cải thiện, hình thể cân đối.

Tử vi Thứ Tư 14/6, 3 con giáp đen không biết để đâu cho hết, dính thị phi, hoạ từ miệng mà ra, xài tiền như rác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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