Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn thứ tình cảm mà bạn mong muốn, khi ở bên người ấy, bạn được là chính mình, vẫn theo đuổi đam mê của bản thân và vẫn cảm thấy thoải mái, bình yên. Chuyện tình cảm, người thuộc con giáp này sẽ tìm kiếm được tình yêu đích thực nếu đang độc thân. Riêng những người tuổi này có “nửa kia” thì cả hai nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ nhau nhiều hơn.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sẽ “xuôi chèo mát mái” nhờ hợp tác làm ăn thuận lợi và có nhiều mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, bản mệnh nên sáng tạo hơn trong công việc và không nên ỷ lại, từ đó cấp trên mới nhìn nhận và cân nhắc cho bạn với những công việc, vị trí tốt hơn.

Hôm nay Tam Hội dự báo nay là một ngày tuyệt vời để gần gũi hơn với những người nơi phương xa đấy con giáp tuổi Sửu. Bạn có thể rút ngắn khoảng cách địa lý bằng những lời ngọt ngào, chân thành khi gọi điện. Trong công việc, Mùi thể hiện được điểm mạnh đúng chỗ, do đó khiến cấp trên và đồng nghiệp tán thưởng, khâm phục. Nguồn tài chính ổn định do con giáp này lúc nào cũng khao khát kiếm tiền mạnh mẽ.

Khó khăn trước mắt mà Thương Quan đưa tới sẽ không là gì khi con giáp tuổi Sửu biết tận dụng sức mạnh của mình. Sức mạnh đến từ chính việc mở lòng với các ý tưởng mới. Khi bạn đối đầu với những thử thách, những điều mới mẻ bản thân chưa biết đến, hãy mạnh dạn thay vì chùn bước.

Tuổi Dần

Thần Tài sẽ mang lại tin vui tiền bạc, một số nguy cơ đã được loại bỏ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Với những ai chăm chỉ tiết kiệm, lúc này bạn cảm thấy khá hài lòng với tình tình tài chính hiện tại. Đồng thời, bạn có quyền chiều chuộng bản thân mình một chút ngày nhưng đừng thái quá đến mức không cần thiết và làm hư chính bạn.

Ngũ hành tương sinh mang tới những điều tốt đẹp liên quan tới mối quan hệ cho người tuổi Dần cảm thấy hoàn toàn dễ chịu trong ngày này. Tình cảm của bạn với “nửa kia” khá tốt, do đó nên nhân cơ hội này để tìm kiếm những hoạt động chung như đi du lịch, đi ăn, đi xem phim,... để tăng sự thấu hiểu giữa hai người.

Tuổi Mão

Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Vì không muốn người khác chê cười, bản mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với điểm yếu của mình, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe đối phương, đặc mình vào vị trí của đối phương.



Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp mang lại sự tin yêu trong tình cảm của con giáp tuổi Thìn. Một khi bạn đã đặt lòng tin vào đối phương thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm, suy nghĩ tích cực và "dễ thở" hơn. Bạn sẽ không thể thoải mái khi trong lòng cứ nghi ngờ đối phương thế này, thế kia.

Thực Thần hỗ trợ để mối quan hệ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn đối với con giáp tuổi Thìn. Ai đó có thể dành cho bạn những lời ngọt ngào thái quá, hoặc chăm sóc bạn bằng những hành vi chiều chuộng quá mức. Hãy cẩn thận, mọi thứ đều có những bí mật đằng sau mà bạn cần phải lưu tâm đấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần cẩn trọng hơn trong ngày này. Bản mệnh nên lùi lại để xem xét thật kỹ một cuộc trò chuyện nào đó và tính toán xem chúng có "ẩn tình" gì phía sau hay không. Các chi tiết nhỏ hóa ra lại có giá trị hơn là bạn nghĩ đấy.

Ngũ hành xung khắc dự báo vợ chồng có những xung đột, hai người nên tránh việc cãi nhau vì tiền mà nên cùng ngồi lại để cùng nhau tìm cách thức phù hợp để giải quyết những rắc rối liên quan. Nếu không thống nhất thì vấn đề vẫn còn nguyên ở đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài. Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn này sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo, có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này lúc này đang dần được cải thiện, bạn cũng cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang dành cho mình trong thời gian qua. Vì thế, bạn cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết về tương lai của hai người.

Tuổi Mùi

Quý nhân dự báo một cơ hội tuyệt vời sẽ đến với người tuổi Mùi, giúp cho bản mệnh có thể kết nối với bạn bè, thậm chí nhận được sự hỗ trợ của họ. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm thấy vị trí tốt hơn cho mình.

Ngũ hành tương sinh mang lại những điều kiện thuận lợi cho bản mệnh ngay lúc này như sức khỏe dồi dào để thực hiện công việc hay có sự trợ giúp của người nhà để những khó khăn dần lùi bước để bạn cảm thấy an tâm hơn về tương lai.



Quý nhân dự báo một cơ hội tuyệt vời sẽ đến với người tuổi Mùi, giúp cho bản mệnh có thể kết nối với bạn bè, thậm chí nhận được sự hỗ trợ của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Lục Hợp nâng đỡ cho các mối quan hệ của người tuổi Thân được thuận buồm xuôi gió, đó là động lực tuyệt vời cho bản mệnh vượt qua những khó khăn hiện tại. Tình cảm của mọi người xung quanh khiến bạn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết.

Ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái. Có thể thấy lúc này chi phí sẽ tăng lên do bạn phải bỏ tiền cho các khoản tiệc tùng, gặp gỡ, quà cáp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu càng đề cao cái tôi càng tự quyết mọi thứ một mình càng gây hại cho mối quan hệ tình cảm hiện tại. Bạn nên sớm hiểu ra rằng, sự tôn trọng lẫn nhau còn được thể hiện ở việc cả hai cùng bàn bạc, chia sẻ với nhau về những chuyện quan trọng của hai người.

Người tuổi Dậu thấy được ánh sáng để gia tăng thu nhập với sự hỗ trợ của Chính Tài. Khi có tiền, bạn nhớ trả nợ ngay nhé, khi bạn đã đưa ra lời hứa hẹn với ai đó, hãy thực hiện chúng. Hãy thể hiện bản lĩnh và sự tử tế của mình, thay vì chỉ nói suông và khiến cho ai đó thất vọng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đối mặt với hung thần Thương Quan nên vì tính hiếu thắng, thiếu kiềm chế, bạn có thể có những lời ăn, tiếng nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Kết quả công việc không được như ý khiến tâm trạng của bạn khá ủ dột.

Ngoài ra, các mối quan hệ từ tình cảm gia đình, bạn bè cho tới người thương của con giáp này. Dường như bạn cảm thấy bế tắc trong việc bày tỏ tình cảm của mình với họ nên nhiều khi mọi thứ có tác động trái ngược. Từ đây, xảy ra những hiểu nhầm không đáng có khiến bạn vô cùng mệt mỏi, không có lối thoát.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên rộng mở, con giáp này chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ tìm được cơ hội “chuyển mình”. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trong công việc rồi ánh sáng của thành công sẽ đến với bạn. Vận trình tài lộc cũng khá dồi dào, con giáp này biết nắm bắt thời cơ và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để “lấp đầy” túi tiền của mình rủng rỉnh hơn.

Vận trình tình duyên tốt đẹp, những người còn độc thân được quý nhân che chở nên nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình. Chỉ cần tình yêu đủ lớn thì đó sẽ là chìa khoá giúp bạn cảm hoá trái tim và khiến người ấy cảm động.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên rộng mở, con giáp này chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ tìm được cơ hội “chuyển mình” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.