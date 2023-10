Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của 12 con giáp: Tý - Mão sự nghiệp hưng thịnh, Dậu tài lộc sáng bừng, Tỵ cẩn trọng cư xử tránh thị phi vây quanh

Tử vi con giáp cho thấy, vào thứ Bảy này, người tuổi Tý sẽ có bước chuyển mình trong sự nghiệp. Được thần May Mắn bám, bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt, những hợp đồng mà được ký kết trong thời gian này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận cao.

Vận tình cảm, Sửu không có gì thay đổi trong thứ Bảy này. Những người đã có gia đình thì cuộc sống trôi qua bình lặng. Cả hai dành cho nhau sự quan tâm nhất định và luôn ủng hộ trước những quyết định của đối phương. Người độc thân cần chờ một thời gian nữa để tìm thấy hạnh phúc.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Dần

Dự đoán, người tuổi Dần vào thứ Bảy ngày 29/5/2021 gặp nhiều điều xấu cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống. Những khoản nợ lớn do sự thất bại của một dự án khiến con giáp lâm vào khủng hoảng tài chính. Con giáp này cần cẩn trọng và tiết kiệm hơn trong chi tiêu nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Có công mài sắt có ngày nên kim” nên con giáp đừng bỏ cuộc nhé.

Trong phương diện tình cảm, những cãi vã liên tục xảy ra khiến bạn và người ấy trở nên lạnh nhạt. Nếu cả hai không nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, việc “đường ai nấy đi” là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Bảy, người tuổi Mão làm ăn khấm khá, làm gì cũng sinh lời. Con giáp mở rộng quy mô kinh doanh, tìm thêm nhiều đối tác để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Quyết định này hoàn toàn đúng đắn, Mão kiếm tiền vô kể, từng bước khẳng định vị thế bản thân. Con giáp có thể hợp tác với nhiều người để cùng làm ăn phát triển.

Vận đào hoa đang tới, con giáp có khả năng gặp được người như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Đối với những người đã kết hôn, đời sống vợ chồng sẽ ngày càng thấu hiểu, tiết kiệm được một khoản kha khá để xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy này, người tuổi Thìn có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện bất ngờ gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Con giáp đột nhiên tỏ ra nóng giận và hay bắt bẻ người khác. Việc này khiến cách nhìn về bạn của mọi người trở nên xấu đi và dần tránh xa bản mệnh. Con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh mọi chuyện đi quá xa.

Ảnh minh họa: Internet

Rất may, những việc trên không ảnh hưởng đến vận tình cảm của bản mệnh. Bạn và người ấy thấy hiểu, thông cảm cho nhau nhiều điều trong cuộc sống. Hãy trân trọng đoạn tình cảm này Thìn nhé.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vận trình ảm đạm, xui xẻo bủa vây vào thứ Bảy này. Sự nhiệt tình quá mức khiến bạn trong mắt người khác trở thành kẻ hám danh, thích xu nịnh cấp trên. Bên cạnh đó, cách cư xử không khéo cũng làm bạn mất lòng đồng nghiệp. Con giáp nên tự nhìn nhận lại bản thân để có cách “đối nhân xử thế” phù hợp hơn. Con giáp nên tránh thị phi ghen ghét hãm hại lẫn nhau.

Chuyện tình cảm của con giáp không có nhiều biến động. Người độc thân vẫn còn lẻ bóng, chưa tìm được người thích hợp. Người thành gia lập thất mái ấm bình yên, gia đình vui vẻ.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của Tuổi Ngọ

Được quý nhân phù trợ nên người tuổi Ngọ có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Bản mệnh lại khá may mắn khi gặp đúng người đúng việc, nhờ vậy mà thành công đến dễ dàng hơn so với người khác. Tiền bạc của con giáp tăng lên đáng kể. Một lời khuyên cho Ngọ là nên tận dụng triệt để mọi cơ hội trong thời gian này vì sẽ kiếm được lời to,

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cần điều chỉnh một chút trong các mối quan hệ xã giao. Ngọ đừng ngại kết thêm nhiều bạn mới vì không biết chừng bản mệnh sẽ gặp được người trong mộng.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Mùi

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Mùi vận trình rạng rỡ, may mắn gặp được nhiều điều tốt đẹp. Con giáp đang làm công việc mà mình yêu thích nên rất hăng say, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đang theo đuổi. Mặc dù công việc khá hiệu quả nhưng thành quả nhận được là rất xứng đáng. Đây là cơ hội để bạn được tăng lương, thưởng, đường công danh sáng rõ hơn.

Ngược lại, chuyện tình cảm của Mùi thì lại vô cùng thảm hại. Những hiểu lầm trong quá khứ khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung, xảy ra “chiến tranh lạnh”. Tuy nhiên, thời gian sẽ xoa dịu tất cả và hai bạn sẽ dần hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Thân

Tài lộc có phần kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ, nhưng vì tính chất công việc của người tuổi Thân như vậy là ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ. Đây cũng là nguyên nhân con giáp luôn được khuyên nên chuyển sang đầu tư kinh doanh hoặc nghề tay trái để không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu. Con giáp đang suy nghĩ rất nhiều cho việc này.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Thân tiến triển khá tốt thế nhưng có lẽ con giáp này vẫn thích cuộc sống độc thân, có bạn bè quan tâm chia sẻ nên chẳng để tâm mấy tới tình yêu.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Dậu

Không ai có thể may mắn về tiền bạc như người tuổi Dậu trong thứ Bảy này. Con giáp nhận được những khoản tiền bất ngờ, có thể là trúng thưởng, đối tác trả nợ, được cấp trên khen thưởng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì sẵn tiền trong tay mà tiêu xài hoang phí một cách phù phiếm.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, con giáp này đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc bởi nếu cứ do dự, chần chừ thì cũng không làm được gì. Hạnh phúc là phải tranh đấu mới có được, con giáp mạnh mẽ hơn nhé,

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Tuất nên chú trọng đến việc mở rộng các mối quan hệ xã giao để tạo bước đệm lớn cho con đường thăng tiến của con giáp. Hãy dùng sự cởi mở của bạn để phá vỡ các giới hạn của bản thân, dù bản mệnh có đang bị kìm hãm như thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, Tuất nên cảm thận kẻ xấu cố tình tiếp cận hãm hại

Vận trình tình duyên của con giáp này có điềm báo chuyện chẳng lành. Những mâu thuẫn, tranh cãi giữa bản mệnh và người ấy liên tiếp xảy ra khiến cho mối quan hệ vốn bền chặt thì nay bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.

Tử vi thứ thứ Bảy ngày 29/5/2021 của tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi vào thứ Bảy này có nhiều khởi sắc. Công việc làm ăn buôn bán của Hợi được hỗ trợ thuận buồm xuôi gió tạo ra nhiều cơ hội để con giáp này tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc tầng lớp có quyền lực trong xã hội.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Hợi vì thiếu sáng suốt mà tin người mù quáng, trao gửi tiền bạc không đúng chỗ. Con giáp nên dừng lại ngay để trán lỗ càng thêm lỗ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.