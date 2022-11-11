Tử vi thứ Sáu, thứ Bảy tuần này (11/11, 12/11): Top 3 con giáp may mắn bủa vây, tài lộc ào ào tới, sự nghiệp thăng hoa, thành công vang dội, tay phải đếm vàng tay trái gom bạc rộn ràng

Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy này (11-12/11), công việc khá bận rộn khiến bạn không có nhiều thời gian suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề. Cũng vì bạn tập trung mà mọi việc được giải quyết nhanh chóng và ít lỗi sai hơn hẳn.

Tuy trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy này (11-12/11) không chỉ toàn những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn khẳng định vị thế và tìm ra điểm mạnh của bản thân.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc sẽ vô cùng vượng phát nếu như con giáp này tránh được thị phi, kiện tụng.

Đây là lúc bạn thể hiện năng lực của bản thân cũng như mang về một khoản tài chính kha khá cho mình. Mo rằng bạn sẽ đủ nghị lực để bước tiếp.

Bạn hãy tìm cách khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, đồng thời lắng nghe ý kiến một cách khách quan để tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu. Thêm vào đó, dù bán được hàng, bạn cũng nên khiêm tốn, đừng vội khoe khoang kẻo lại hao tài.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất có trách nhiệm, họ đã đặt ra mục tiêu cao cả cho mình từ khi còn nhỏ và không ngừng theo đuổi mục tiêu này. Vận may tài lộc liên tục tìm đến, khiến con giáp càng ngày càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy này (11-12/11), có thể nói là một lần thu hoạch gấp đôi, có cả sự nghiệp và tình yêu. Vận đào hoa trong tháng này rất mạnh, dù là độc thân hay đã có đối tác thì đều có thể tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Và vì điều này, con giáp luôn giữ được trạng thái tốt, được Thần Tài ưu ái gấp đôi, điều này không chỉ mở ra tiền bạc dồi dào mà còn có được cả danh vọng và tài sản.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi trong 3 ngày trước đó liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm này hoàn bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

Những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.