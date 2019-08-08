Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài lộc u ám, tuổi Mão rắc rối bủa vây

Tâm linh - Tử vi 08/08/2019 12:12

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp: Tiền bạc của tuổi Ngọ hao hụt nhanh chóng, rắc rối trong ngày khiến tuổi Mão thấy khá mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, người tuổi Tý có điềm không vui trong các mối quan hệ. Có thể là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hay yêu đương có mâu thuẫn. Bạn nên tìm ra khúc mắc để giải quyết.

Về tài lộc, dù có nhưng vẫn phải tiêu xài nhiều, nên khó có thể dư dả.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Sửu

Ngày mới của người tuổi Sửu khá thuận lợi. Nhân duyên hài hòa, bạn làm gì cũng được người khác giúp đỡ.

Trong công việc, nhờ biết giúp đỡ cảm thông nên bạn được nhiều người nể trọng.

Dù vậy, tài lộc có sa sút nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần không ngừng tăng tiến. Bạn có cơ hội thể hiện tài năng, càng được đề cao trong công việc.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại không được như thế. Mâu thuẫn nảy sinh với các cặp đôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, có khá nhiều trở ngại với người tuổi Mão. Rắc rối trong ngày khiến bạn thấy khá mệt mỏi. Nhưng đừng nản chí, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc để tìm cách giải quyết vấn đề.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc dư dôi, bạn không phải lo chuyện tiêu xài.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của tuổi Thìn suôn sẻ, hanh thông. Tương lai bạn có thể gặt hái nhiều thành công mới.

Tình cảm có chút trắc trở. Vì chưa hiểu nhau nên cả hai làm tổn thương nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 9/8/2019 3
Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, công danh của tuổi Tỵ trong ngày mới vô cùng rộng mở. Người đi làm thể hiện năng lực, được trọng dụng. Người kinh doanh có cơ hội mở rộng thị trường.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Ngọ

Vận tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày mới khá u ám. Bạn có thể gặp điềm báo hao tài, tiền bạc hao hụt nhanh chóng.

Nhưng may mắn là chuyện làm ăn hay sự nghiệp có cơ hội mới để phát triển. Tình duyên cũng khá tốt với những cặp đôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong ngày mới cuối cùng cũng đã tìm được hướng giải quyết khó khăn. Những cố gắng của bạn sắp được đền bù xứng đáng.

Tình duyên ổn định, cả hai dần thấu hiểu và thu hút nhau hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể có vài vướng mắc trong công việc. Bạn cần có thêm ý tưởng và tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm.

Về tài lộc, dù không tăng nhanh nhưng sẽ tăng dần trong những ngày kế tiếp.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong thời gian này không có tiến triển mới. Đây có lẽ là điều khó tránh và bạn phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bù lại, tình duyên của bạn khá tốt, bạn luôn có người ấy ở bên đồng hành cùng.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày mới khởi sắc, càng rộng mở với nhiều cơ hội hơn.

Về tình duyên, bạn nên tập trung vào hiện tại, cùng người ấy vun đắp tình cảm.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Sáu ngày 9/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi trong ngày mới sa sút nhiều. Bạn đừng nhẹ dạ cả tin mà mất tiền oan uổng.

Về tình duyên, người độc thân có dấu hiệu gặp được nhân duyên tốt lành.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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