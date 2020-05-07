Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu nhận nhiều tin vui, tuổi Mão tài hoa hơn người

Theo tử vi mới nhất, Tý không có nhiều tin vui trong ngày. Công việc của bạn gặp trục trặc, tình duyên lại vướng nhiều rắc rối. Mối quan hệ của bạn gặp phải kẻ thứ ba chen ngang hãm hại nên vô cùng lao đao. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại, buồn phiền triền miên.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết trước được vận trình một ngày của mình xảy ra những gì để chuẩn bị tâm lý thật tốt đón nhận.

Bạn ăn nói không lưu loát, kém tự tin nên đánh mất nhiều hợp đồng béo bở. Nhất là với cấp trên, bạn không nói lên được ý tưởng của mình nên không được đánh giá cao. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại khá khởi sắc. Người độc thân sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp.

Sửu đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc lẫn tình cảm. Bạn có bản lĩnh trị hết những kẻ tiểu nhân đang rình rập hãm hại mình. Ngày thứ Sáu, bạn phải giữ vững tinh thần, thận trọng trong cách ăn nói để không làm buồn lòng ai, nhất là với cấp trên và đồng nghiệp của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Mão

Mão nhận được nhiều cơn mưa lời khen vì tài hoa, bản lĩnh. Bạn là con giáp thông minh biết nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền tốt nên ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không mấy tốt đẹp. Bạn vẫn một mình lẻ bóng không có mối nhân duyên như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tình cảm của Mão gặp nhiều chuyện không hay. Bạn bị kẻ thứ ba chơi xấu nên mối quan hệ lung lay, có thể sẽ đổ vỡ. Thậm chí bạn còn gặp nhiều chuyện không vui trong công việc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Tỵ bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Tỵ gặp nhiều trục trặc, thất thoát vì bị lừa gạt. Những người kinh doanh buôn bán gặp tiểu nhân hãm hại nên mất uy tín. Người làm công ăn lương không được công nhận tài năng, cứ giậm chân tại chỗ không thể thăng tiến hay nhận được lời khen của cấp trên.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có công việc như ý, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng như mong đợi. Bạn có mối quan hệ tốt nên được nhiều người giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm. Nhờ những bài học bổ ích đó mà bạn có được nhiều sự thăng tiến trong thời gian sắp tới. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn có nhiều chuyện vui, nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Mùi

Mùi có chuyện tình cảm ổn định, không còn gặp trở ngại gì. Bạn và nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm ngày càng thăng hoa. Kẻ thứ ba không dám đến gần hay chen ngang vào mối quan hệ của bạn. Hãy tận dụng thời gian này ở bên nhau nhiều hơn để tình cảm ngày càng gắn bó.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Thân gặp chuyện xui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp chuyện xui xẻo vì tính thẳng thắn của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia không có tiếng nói chung, bạn thường cáu gắt nên sớm muộn gì mối quan hệ cũng chấm dứt. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu nên mất điểm trong mắt cấp trên.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu được quý nhân ưu ái giúp đỡ nhiệt tình. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến trọng dụng nên cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm hiểu gặp gỡ nhiều bạn bè mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên thay đổi tính hiếu thắng của mình để công việc được suôn sẻ hơn. Tính cách này sẽ khiến bạn gặp khá nhiều rắc rối, thậm chí còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ tốt đẹp. Nói chung, Tuất nên có những suy nghĩ tích cực và thay đổi tính xấu để có nhiều cơ hội tiến thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 8/5/2020 của tuổi Hợi bị lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hợi thông minh nhưng không tránh khỏi bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại. Đặc biệt là những người thân thiết với bạn nhất. Bạn nên thận trọng xem xét những mối quan hệ của mình để không phải tiền mất tình tan, tâm trạng vướng buồn phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm