Tử vi thứ Sáu ngày 8/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý viên mãn mọi điều, tuổi Thân thu hút vận đào hoa

Công việc trong ngày của bạn khá bận rộn nhưng những mối quan hệ xung quanh tương đối tốt. Bạn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác.

Vận trình ngày mới của người tuổi Tý khá tốt lành. Bạn không chỉ rủng rỉnh bạc tiền mà còn có tình duyên khá suôn sẻ.

Tình duyên với tuổi Tý cũng vui vẻ, bạn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ người khác. Đây là lúc bạn tận hưởng tâm trạng vui vẻ, phấn khởi nhất.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có được tin vui tài lộc trong ngày mới. Bạn có thể đầu tư hoặc góp vốn để kinh doanh.

Dạ dày của bạn gặp chút vấn đề. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ.

Nếu bạn đang có ý định tỏ tình với người mình thích thì đây chưa phải là thời điểm tốt. Bạn nên dành thời gian cho cả hai tìm hiểu nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Dậu.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của tuổi Dần đang hoạt động nghệ thuật có sức sáng tạo dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của tuổi Dần đang hoạt động nghệ thuật có sức sáng tạo dồi dào.

Sức khỏe của bạn trong ngày không được tốt. Con giáp này cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đây là ngày tốt để người độc thân thể hiện sức thu hút của mình, đừng ngại thử những cơ hội hẹn hò.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Tuất.

Tuổi Mão

Trong ngày mới, người tuổi Mão nên để tâm đến các mối quan hệ đối tác nếu muốn kết quả công việc tốt. Cẩn thận tiểu nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích của bạn.

Vận tình duyên khá suôn sẻ, không có gì phải lo lắng. Dù vậy, bạn nên thử nghĩ đến một cuộc hẹn hò mới mẻ để hâm nóng tình cảm.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Mùi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cảm giác buồn phiền, khó chịu, suy nghĩ tiêu cực trong ngày mới. Bạn cần cởi mở hơn, suy nghĩ tích cực thì mới có thể giải quyết mọi việc.

Cũng thật may vì bạn có những người bạn chân thành bên cạnh, luôn giúp đỡ bạn. Từ đó, bạn sẽ thấy thoải mái, phấn chấn hơn.

Trong công việc, người tuổi Thìn có chút trở ngại vì bạn chưa chủ động học hỏi. Tuy nhiên, nếu chủ động hòa nhập, trau dồi kiến thức hơn sẽ giúp bạn vượt qua những nhiệm vụ khó khăn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Hợi.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông. Nếu có đầu tư lớn thì chỉ cần kiên nhẫn đợi, thành quả sẽ từ nhỏ đến lớn.

Dù vậy, đừng quá vội vàng mà mất chì lẫn chài. Quan trọng là bạn nên biết mình cần làm những gì, tập trung vào việc trước mắt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ có nhiều điều tốt lành trong công việc. Bạn không chỉ có năng lực tốt mà còn được sự giúp sức, đánh giá tốt từ người khác.

Về tình cảm, từ trạng thái thoải mái trong công việc, bạn có thể nhìn ra hướng đi trong tình cảm. Hãy luôn để bản thân ở tâm thế vui vẻ thế này, tình cảm cũng sẽ thuận lợi hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm việc chắc chắn khiến tiến độ được đảm bảo, mọi người tin cậy. Đây sẽ là nền tảng tốt để bạn có những cơ hội mới, thăng tiến trong công việc. Không những thế, bạn còn có những cuộc gặp mang nhiều lợi ích cho công việc. Tốt nhất là tránh mâu thuẫn, ảnh hưởng không tốt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của người tuổi Thân có vận đào hoa cực vượng, chờ tin vui về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Thân có vận đào hoa cực vượng, chờ tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp được nhân duyên như ý, ai đang yêu tìm được tiếng nói chung.

Tài lộc cũng rất dồi dào, có nhiều nguồn thu và biết cách đầu tư càng sinh lợi nhuận. Và các kế hoạch này đều thành công bất ngờ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Đường thăng tiến của người tuổi Dậu rộng mở, có nhiều cơ hội mới. Đây là lúc bạn cần cạnh tranh quyết liệt hơn, không được tập trung khi đã gặp phải một đối thủ cực mạnh.

Nguồn thu chính và phụ vẫn dồi dào.

Người tuổi Dậu ra ngoài cẩn thận va chạm, chú ý an toàn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Vận trình ngày mới của người tuổi Tuất có nguy cơ gặp tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Tuất có nguy cơ gặp tiểu nhân hãm hại. Đây có thể là người thân cận bên bạn, khiến bạn trở tay không kịp. Tốt nhất là đừng quá tin tưởng ai, dễ làm tự tổn thương mình.

Sự nghiệp của bạn chưa có gì mới nhưng vẫn ổn định. Bạn chỉ cần tập trung và nếu có khó khăn có thể nhờ đồng nghiệp giúp sức.

Tài lộc trong ngày không ít nhưng phải chi nhiều.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày mới. Nếu còn độc thân, bạn có thể thoải mái với cảm xúc nhưng nếu đã có một nửa thì nên cẩn thận tránh gây hiểu lầm.

Bạn đừng vì thoải mái quá mà trở nên vô tâm trong mắt người khác, các mối quan hệ luôn cần được giữ gìn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.