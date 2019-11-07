Tý cẩn thận vướng họa thị phi, bị người khác hãm hại. Nhất là trong những việc đầu tư. Bạn nên thận trọng, suy tính kỹ càng đừng vội vàng làm hỏng việc. Đặc biệt ngày thứ Sáu, bạn nên tập trung đừng mắc sai lầm, đừng để người khác có cơ hội bắt được điểm yếu mà hãm hại mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của 12 con giáp có nhiều bước chuyển biến tiêu cực lẫn tích cực, lúc tiền bạc chạm đỉnh, khi thì vận trình lại xuống dốc, không đoán trước được.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Dần xảy ra nhiều cuộc xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Vì những suy nghĩ hạn hẹp, ích kỷ của mình mà bạn đánh mất những mối quan hệ thân thiết, quan trọng.

Sửu có quý nhân phù trợ nên nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng, không xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bạn nên tận dụng cơ hội này để kiếm những mối quan hệ làm ăn tốt. Bởi đây là thời điểm thích hợp để bạn kết giao thêm nhiều người bạn mới. Điều này giúp bạn kiếm được nhiều tiền, công danh cũng ngày một vượng phát.

Nếu không thay đổi tính cách này, sớm muộn gì bạn cũng mất việc, mất vị trí mà bản thân đang nắm giữ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại vô cùng vượng sắc, thăng hoa. Cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, những xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Mão có cơ hội làm ăn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn với những người có tiếng trong nghề. Bạn có tài ăn nói khéo léo nên được lòng mọi người. Khi khó khăn đều có người đứng ra giúp đỡ, bạn không sợ cô đơn chống chọi một mình. Những người xung quanh sẽ là hậu phương vững chắc giúp bạn hoàn thành những dự án, ước mơ dang dở của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn gặp khá nhiều rắc rối. Đi ra đường nhớ cẩn thận, chạy xe nhìn trước nhìn sau để đề phòng những tai họa bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó cũng nên tiết chế cảm xúc, lời ăn tiếng nói để không làm phật lòng, buồn phiền ai. Hãy giữ đầu óc bình tĩnh để giải quyết những khó khăn đến với mình, chứ đừng nổi giận đùng đùng làm hỏng việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Tỵ vận trình ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Tỵ khá ổn định. Tiền bạc của bạn cũng ở mức trung bình, không thiếu hụt, đủ tiêu xài không cần lo nghĩ. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Trong công việc đừng lỡ lời mà làm phật lòng người khác. Cũng đừng chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân của mình mà đánh mất mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Ngọ

Tinh thần của Ngọ trong ngày thứ Sáu vô cùng hưng phấn. Bạn có nhiều chuyện vui nên công việc cũng bắt đầu khởi sắc. Được cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của bạn hanh thông, thuận lợi. Những khó khăn cũng được giải quyết êm đẹp. Những xích mích trước đây cũng được hóa giải, có nhiều mối quan hệ từ thù biến thành bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Mùi áp lực công việc đè nặng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có sức khỏe sa sút. Vì áp lực công việc nên bạn không ăn uống đúng giờ giấc. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Lời khuyên cho Mùi là nên thu xếp công việc hợp lý, sau đó hãy tập thể dục, ăn uống điều độ để giải tỏa những căng thẳng. Đồng thời cũng giúp bản thân thoải mái, có sức sáng tạo trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh nhưng không tránh khỏi miệng lưỡi ngọt ngào của người khác. Bạn có lòng trắc ẩn nên ai gặp khó khăn, bạn cũng đứng ra giúp đỡ hết mình. Tuy nhiên điều này lại không tốt, đôi khi bạn còn bị người ta lợi dụng lòng tin, tiền mất tật mang, đánh mất cơ hội tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Dậu thu nhập dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập chính của Dậu vô cùng dồi dào, vượng sắc. Bên cạnh đó còn có nguồn tiền bên ngoài kèm với lương thưởng giúp vận tài lộc của bạn tăng lên đáng nể. Bản mệnh không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền mà chỉ ngồi không hưởng phúc, đếm tiền mỏi tay.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Tuất

Trong công việc, Tuất phải hết sức tỉnh táo, đừng nghe lời tác động của người khác. Bạn chỉ nên lắng nghe bản thân mình muốn gì là được. Bởi ngày thứ Sáu, bạn phải làm việc độc lập mới có cơ hội tiến bộ. Nếu cứ nghe lời người khác, vận trình của bạn rất lao đao, bấp bênh.

Tử vi thứ Sáu ngày 8/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn trong ngày cuối tuần. Bạn không chỉ nhận được nhiều nguồn lợi lớn từ công việc chính mà nghề tay trái cũng bội thu quả ngọt. Ngày thứ Sáu, bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền, tha hồ mua sắm, dư dả đi du lịch hưởng thụ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm